जी-20 के निमंत्रण पर 'भारत' को लेकर राजनीतिक बयानबाजी, केंद्रीय मंत्री बोले- कांग्रेस को पाकिस्तान नाम से है प्यार

#WATCH | Bhopal: "Can't understand what's the reason for objection. If the invitation card went out as President of Bharat, then it's a welcoming move. Why do Congress and leaders of the INDIA alliance hate the word, Bharat? The country has been called Bharat for ages, why did… pic.twitter.com/NsSBxRWE4S

केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने कहा कि देश के संविधान में लिखा है कि 'इंडिया देट इज भारत' तो इसकी बात संविधान ही कहता है। मातृ भूमि का नाम भारत हमने नहीं हमारे पूर्वजों ने रखा है। उन्होंने कहा कि विष्णु पुराण के श्लोक में लिखा है, 'उत्तरं यत् समुद्रस्य हिमाद्रेश्चैव दक्षिणम् | वर्षं तद् भारतं नाम भारती यत्र सन्ततिः' इसमें साफ कहा गया है कि समुद्र के उत्तर और हिमालय के दक्षिण में जो भूमि है उसका नाम भारत है। अब विष्णु पुराण में लिखी गई बात से किसी को क्या आपत्ति हो सकती है?

#WATCH | Delhi: On G20 Summit dinner invitations at Rashtrapati Bhawan sent in the name of ‘President of Bharat’, Union Minister of State Meenakashi Lekhi says, "...This name is given by our ancestors...In 'Vishnupuran' it is written that the land in the North of the 'Samudra'… pic.twitter.com/ghsmN4JcHW

