    कांग्रेस की रैली से उठा सियासी तूफान, PM Modi के खिलाफ लगे विवादित नारे... वीडियो वायरल

    संसद के शीतकालीन सत्र के बीच राजधानी दिल्ली की राजनीति एक बार फिर गरमा गई है। रामलीला मैदान में आयोजित कांग्रेस की रैली के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ लगाए गए कथित विवादित नारों ने नया सियासी विवाद खड़ा कर दिया है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो के बाद बीजेपी ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला है और इसे लोकतांत्रिक मर्यादाओं के खिलाफ बताया है।

    By Digital Desk
    Edited By: Akash Sharma
    Publish Date: Sun, 14 Dec 2025 04:01:32 PM (IST)
    Updated Date: Sun, 14 Dec 2025 04:01:32 PM (IST)
    कांग्रेस की रैली से उठा सियासी तूफान, PM Modi के खिलाफ लगे विवादित नारे... वीडियो वायरल
    नई दिल्ली के रामलीला मैदान में आयोजित कांग्रेस की रैली। फोटो - X/@INCDelhi

    HighLights

    1. रामलीला मैदान में कांग्रेस की बड़ी रैली
    2. बीजेपी ने कांग्रेस पर साधा निशाना
    3. शहजाद पूनावाला-संबित पात्रा का बयान

    डिजिटल डेस्क: संसद के शीतकालीन सत्र के बीच राजधानी दिल्ली का सियासी माहौल लगातार गरमाता जा रहा है। दिल्ली के रामलीला मैदान में आयोजित कांग्रेस की रैली के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर लगाए गए कुछ विवादित नारों ने राजनीतिक हलचल तेज कर दी है। इस मुद्दे पर अब भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोल दिया है।

    बीजेपी का आरोप है कि प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ लगाए गए इन नारों से कांग्रेस की मंशा साफ झलकती है। पार्टी का कहना है कि कांग्रेस SIR और वोट चोरी जैसे मुद्दों की आड़ में प्रधानमंत्री मोदी को निशाना बना रही है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा लगाए गए विवादित नारों के वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं। इन वीडियो के सामने आने के बाद राजनीतिक बयानबाजी और आरोप-प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है।


    बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए कांग्रेस पर तीखा प्रहार किया। उन्होंने लिखा, “अब इनका एजेंडा साफ हो गया है। यह SIR या संविधान पर हमले का मामला नहीं है। SIR के नाम पर ये प्रधानमंत्री मोदी को हटाना चाहते हैं। हाल ही में राहुल गांधी ने चुनाव आयोग को धमकी दी थी और कांग्रेस अब तक 150 से ज्यादा बार पीएम मोदी को गाली दे चुकी है।”

    गौरतलब है कि रामलीला मैदान में कांग्रेस की एक बड़ी रैली का आयोजन किया गया था, जिसमें लाखों की संख्या में लोग शामिल हुए। इस रैली के जरिए वोट चोरी और SIR के खिलाफ अभियान की शुरुआत की गई। देशभर से कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता इस आयोजन में शामिल होने के लिए दिल्ली पहुंचे थे।

    इस पूरे विवाद पर बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, “यह हमारे प्रिय नेता का अपमान है, जिसे हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। यदि वाकई ऐसे नारे लगाए गए हैं, तो यह दर्शाता है कि कांग्रेस अब भी जनता की भावना को समझने में नाकाम रही है। जब-जब कांग्रेस ने पीएम मोदी और उनके परिवार के खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल किया है, जनता ने उन्हें नकारा है।”

