कांग्रेस की रैली से उठा सियासी तूफान, PM Modi के खिलाफ लगे विवादित नारे... वीडियो वायरल

डिजिटल डेस्क: संसद के शीतकालीन सत्र के बीच राजधानी दिल्ली का सियासी माहौल लगातार गरमाता जा रहा है। दिल्ली के रामलीला मैदान में आयोजित कांग्रेस की रैली के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर लगाए गए कुछ विवादित नारों ने राजनीतिक हलचल तेज कर दी है। इस मुद्दे पर अब भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोल दिया है।

बीजेपी का आरोप है कि प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ लगाए गए इन नारों से कांग्रेस की मंशा साफ झलकती है। पार्टी का कहना है कि कांग्रेस SIR और वोट चोरी जैसे मुद्दों की आड़ में प्रधानमंत्री मोदी को निशाना बना रही है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा लगाए गए विवादित नारों के वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं। इन वीडियो के सामने आने के बाद राजनीतिक बयानबाजी और आरोप-प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है।

बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए कांग्रेस पर तीखा प्रहार किया। उन्होंने लिखा, “अब इनका एजेंडा साफ हो गया है। यह SIR या संविधान पर हमले का मामला नहीं है। SIR के नाम पर ये प्रधानमंत्री मोदी को हटाना चाहते हैं। हाल ही में राहुल गांधी ने चुनाव आयोग को धमकी दी थी और कांग्रेस अब तक 150 से ज्यादा बार पीएम मोदी को गाली दे चुकी है।” The agenda is clear Congress wants to eliminate PM Modi and other constitutional bodies https://t.co/WyoUEt9ZXa — Shehzad Jai Hind (Modi Ka Parivar) (@Shehzad_Ind) December 14, 2025 गौरतलब है कि रामलीला मैदान में कांग्रेस की एक बड़ी रैली का आयोजन किया गया था, जिसमें लाखों की संख्या में लोग शामिल हुए। इस रैली के जरिए वोट चोरी और SIR के खिलाफ अभियान की शुरुआत की गई। देशभर से कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता इस आयोजन में शामिल होने के लिए दिल्ली पहुंचे थे।