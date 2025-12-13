कोलकाता में मेसी के कार्यक्रम में बवाल पर छिड़ा राजनीतिक संग्राम, TMC-BJP ने आयोजकों पर बोला हमला

डिजिटल डेस्क। कोलकाता के सॉल्ट लेक स्टेडियम में शनिवार को अर्जेंटीना के दिग्गज फुटबॉलर लियोनेल मेसी के कार्यक्रम के दौरान अराजकता फैल गई। इस घटना के बाद, बंगाल में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) और मुख्य विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) दोनों ने आयोजकों पर जोरदार हमला बोला है।

टीएमसी ने आयोजकों पर साधा निशाना टीएमसी के प्रदेश महासचिव और प्रवक्ता कुणाल घोष ने अव्यवस्था के लिए सीधे तौर पर आयोजकों को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने आयोजकों और उनके करीबी लोगों की अत्यधिक उत्सुकता और मेसी के साथ सेल्फी लेने की होड़ को अराजकता का कारण बताया। घोष ने कहा कि इसी वजह से दर्शक फुटबॉलर को ठीक से नहीं देख पाए और नाराज हो गए।