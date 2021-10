Lakhimpur Kheri Violence: लखीमपुर खीरी में हिंसा के बाद तनाव बढ़ता जा रहा है। एडिशनल एसपी अरुण कुमार सिंह के मुताबिक इस मामले में अब तक 8 लोगों की मौत हो चुकी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को गोरखपुर रात्रि प्रवास के कार्यक्रम को रद्द कर दिया है और लखनऊ लौट गये हैं। सीएम खुद मामले की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। उन्होंने एडीजी (लॉ एंड ऑर्डर) प्रशांत कुमार और एसीएस देवेश चतुर्वेदी को घटनास्थल का दौरा करने और लोगों से बातचीत करने का निर्देश दिया है। तिकुनिया में बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स भी तैनात किया गया। यहां कई जिलों की फोर्स भी बुलाई गई है। वहीं, जिला प्रशासन ने लखीमपुर खीरी में अग्रिम आदेश तक इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी है।

उधर, विपक्ष मामले को हवा देने की तैयारी में जुट गया है। विपक्षी दलों और भारतीय किसान यूनियन ने घटना के लिए बीजेपी और गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे पर जानबूझ कर किसानों पर गाड़ी चढ़ाने का आरोप लगाया है। किसान नेता राकेश टिकैत भी भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारी के साथ लखीमपुर के लिए रवाना हो गए हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी सोमवार को लखीमपुर का दौरा करेंगी और पीड़ितों के परिजनों से मिलेंगी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी लखीमपुर खीरी पहुंचेंगे।

Congress General Secretary Priyanka Gandhi Vadra will visit Lakhimpur Kheri tomorrow

(File photo) pic.twitter.com/IICcAMcFHn

— ANI UP (@ANINewsUP) October 3, 2021

क्या था मामला?

मिली जानकारी के मुताबिक यूपी के लखीमपुर खीरी में, केंद्रीय गृह राज्यमंत्री अजय मिश्र टेनी के गांव से सात किलोमीटर पहले तिकुनिया कस्बे के बाहर प्रदर्शन कर रहे किसानों को रौंदती हुई दो कारें निकल गईं। ये किसान तिकोनिया-बनबीरपुर मार्ग पर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के दौरे के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। इस हादसे में दो किसानों की मौत हो गई और कई किसान जख्मी हुए हैं। शाम को दो शव जिला अस्पताल लाए गए। कई और घायलों को भर्ती कराया गया है। इनमें से एक हालत गंभीर बताई जा रही है।

2 persons were brought dead to hospital. One Tajinder Singh sustained injuries. He was given first aid but his condition is serious. We're referring him to another hospital: Dr Lalit Kumar, District Hospital, Lakhimpur Kheri pic.twitter.com/5DIyvFs4yB

— ANI UP (@ANINewsUP) October 3, 2021