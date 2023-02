संसद में मेरे भाषण के अंश हटाए गए, प्रधानमंत्री की बातों को नहीं हटाया गया, राहुल गांधी का ताजा बयान

वायनाड, केरल के सांसद राहुल गांधी ने आज कहा है कि संसद में मेरे भाषण के कुछ अंश हटा दिए गए। मैंने किसी का अपमान नहीं किया। मैंने जो कहा उसके संबंध में मुझे सबूत दिखाने के लिए कहा गया था और मैंने लोकसभा अध्यक्ष को एक पत्र लिखा है जिसमें उन्होंने सबूत के साथ हर बिंदु को हटा दिया है। पीएम को लगता है कि वह बहुत शक्तिशाली हैं और लोग उनसे डर जाएंगे। पीएम को इस बात का एहसास नहीं है कि मैं जिस आखिरी चीज से डरता हूं वह नरेंद्र मोदी हैं।

इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह भारत के पीएम हैं। क्योंकि एक दिन उन्हें अपनी सच्चाई का सामना करने के लिए मजबूर किया जाएगा। इस देश में हर किसी के लिए संसद की कार्यवाही देखना, देश में क्या हो रहा है और पीएम और अडानी के बीच सांठगांठ को समझना महत्वपूर्ण है। सांसद राहुल गांधी अपने संसदीय क्षेत्र में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे।

उन्होंने संसद में दिए अपने भाषण को याद करते हुए यह बात कही। उन्होंने अदाणी समूह की कंपनियों पर हिडनबर्ग रिपोर्ट से संबंधित कुछ मुद्दों को उठाया था। उन्होंने कहा कि मैंने इस संबंध में संसद के स्पीकर को हर एक बात जो रिकार्ड से हटाया गया है, उनके संबंध में साक्ष्यों के साथ पत्र लिखा है।

गांधी ने कहा कि उन्होंने संसद में कोई अपशब्द प्रयोग नहीं किए थे। सिर्फ मोदी और अदाणी के बीच संबंधों को उठाया था। लेकिन, मेरे भाषण का अधिकांश हिस्सा रिकार्ड से हटा दिया गया। लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान राहुल गांधी के संबोधन का एक बड़ा हिस्सा हटा दिया गया था।

Posted By: Navodit Saktawat