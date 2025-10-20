मेरी खबरें
    By Digital Desk
    Edited By: Akash Pandey
    Publish Date: Mon, 20 Oct 2025 01:03:53 AM (IST)
    Updated Date: Mon, 20 Oct 2025 01:03:53 AM (IST)
    दिल्ली-दीमापुर IndiGo फ्लाइट में लगी आग, टला बड़ा हादसा, पढ़ें पूरी खबर
    दिल्ली-दीमापुर IndiGo फ्लाइट में लगी आग

    एजेंसी, नई दिल्ली। दिल्ली से दीमापुर जा रही इंडिगो की फ्लाइट 6E 2107 में उड़ान के दौरान एक यात्री के पावर बैंक में अचानक आग लग गई। जैसे ही घटना हुई, चालक दल ने तुरंत सतर्कता दिखाई और आग पर काबू पा लिया। समय रहते कार्रवाई होने के कारण बड़ा हादसा टल गया।

    इंडिगो ने क्या कहा

    इंडिगो प्रवक्ता के अनुसार, सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करते हुए आग पर नियंत्रण पाया गया। राहत की बात यह रही कि इस घटना में न तो किसी यात्री को और न ही किसी क्रू मेंबर को चोट आई। सभी यात्री सुरक्षित अपने गंतव्य तक पहुंच गए। मामले की जांच की जा रही है।


