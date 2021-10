मेगा टीकाकरण अभियान 'हर घर दस्तक' शुरू करने की तैयारी, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने देश में COVID-19 टीकाकरण अभियान को बढ़ाने पर चर्चा करने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ बैठक की। इसके बाद उन्‍होंने बयान देते हुए कहा कि देश में 48 जिलों की पहचान की गई है जहां 50% से कम पात्र आबादी को COVID-19 के खिलाफ टीका लगाया गया है। विशेष टीकाकरण अभियान के दौरान इन जिलों में विशेष फोकस रहेगा। हम एक मेगा टीकाकरण अभियान 'हर घर दस्तक' शुरू करने जा रहे हैं। हमने तय किया है कि अगले एक महीने तक स्वास्थ्यकर्मी घर-घर जाकर दूसरी खुराक के लिए पात्र लोगों और पहली खुराक न लेने वालों का टीकाकरण करेंगे। भारत में 77% पात्र आबादी को पहली खुराक के साथ COVID के खिलाफ टीका लगाया गया है। 32% लोगों ने दोनों खुराकें प्राप्त की हैं। 10 करोड़ से ज्यादा लोगों ने वैक्सीन की दूसरी खुराक नहीं ली है। जो लोग दूसरी खुराक के लिए पात्र हैं उन्हें टीका लगवाना चाहिए।

New Delhi: Union Health Minister Mansukh Mandaviya holds a meeting with health ministers of states and UTs to discuss scaling up the COVID-19 vaccination drive in the country pic.twitter.com/a76agDlT6m — ANI (@ANI) October 27, 2021

77% of eligible population in India has been vaccinated against COVID with first dose. 32% people have received both the doses. More than 10 crores people haven't taken second dose of vaccine. People who are eligible for second dose should take the vaccine: Union Health Minister pic.twitter.com/Y3jFeaUC23 — ANI (@ANI) October 27, 2021

We're going to launch a mega vaccination campaign 'Har Ghar Dastak'. We're decided that for the next one month, healthcare workers will go door-to-door to vaccinate people eligible for second dose & also those who have not taken the first dose: Health Minister Mansukh Mandaviya pic.twitter.com/2jwgib3uTX — ANI (@ANI) October 27, 2021

Posted By: Navodit Saktawat