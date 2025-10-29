मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भरी राफेल जेट से उड़ान, ऑपरेशन सिंदूर में हुआ था इसका इस्तेमाल

    राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अंबाला एयरफोर्स स्टेशन से राफेल जेट में 20 मिनट की ऐतिहासिक उड़ान भरी। वह राफेल में उड़ान भरने वाली पहली भारतीय राष्ट्रपति बनीं। एयरफोर्स प्रमुख और हरियाणा के सीएम ने उनका स्वागत किया। इस दौरान ग्रुप कैप्टन अमित गेहानी ने विमान संचालित किया।

    By Anurag Mishra
    Edited By: Anurag Mishra
    Publish Date: Wed, 29 Oct 2025 11:54:58 AM (IST)
    Updated Date: Wed, 29 Oct 2025 12:50:11 PM (IST)
    राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भरी राफेल जेट से उड़ान, ऑपरेशन सिंदूर में हुआ था इसका इस्तेमाल
    अंबाला एयरफोर्स स्टेशन से राफेल लड़ाकू विमान में भरी उड़ान। (फोटो- एजेंसी)

    HighLights

    1. राष्ट्रपति मुर्मू ने राफेल में 20 मिनट उड़ान भरी।
    2. महिला पायलट ने राफेल उड़ाकर नया इतिहास रचा।
    3. एयरफोर्स प्रमुख और सीएम ने किया स्वागत।

    एजेंसी, अंबाला। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज अंबाला एयरफोर्स स्टेशन से राफेल लड़ाकू विमान में उड़ान भर इतिहास रच दिया। वह देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनीं, जिन्होंने राफेल जेट से उड़ान भरी। यह उड़ान करीब 20 मिनट तक चली, जिसे भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन अमित गेहानी ने संचालित किया।

    इससे पहले सुबह 9:15 बजे राष्ट्रपति अंबाला पहुंचीं, जहां वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह ने उनका स्वागत किया और गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। राष्ट्रपति ने एयरफोर्स स्टेशन का निरीक्षण किया और परेड का जायजा लिया। सुरक्षा के कड़े इंतजामों के बीच मुख्यमंत्री नायब सैनी और मंत्री अनिल विज भी मौजूद रहे।


    आपको बता दें कि कि राष्ट्रपति मुर्मू ने इससे पहले सुखोई-30 एमकेआई जेट में 30 मिनट की उड़ान भरी थी। राफेल फ्लाइट उनके इस साहसिक सफर का नया अध्याय बनी।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.