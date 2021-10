पीएम मोदी ने सीरम इंस्टीट्यूट आफ इंडिया के सीईओ अदार पूनावाला समेत कई अन्य कंपनी के निर्माताओं से बातचीत की। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया और स्वास्थ्य राज्य मंत्री भारती प्रवीण पवार भी इस खास बैठक में मौजूद रहे। वैक्सीन निर्माताओं संग हुई बैठक के बाद सीरम इंस्टीट्यूट के साइरस पूनावाला ने कहा कि उनके मन में इस बात को लेकर कोई संदेह नहीं है कि पीएम मोदी ने अगर स्वास्थ्य मंत्रालय का नेतृत्व ना किया होता तो आज भारत टीकों की एक सौ करोड़ खुराक नहीं उपलब्ध करा पाता। इसके साथ ही उनके बेटे व सीरम इंस्टीट्यूट के सीईओ अदार पूनावाला ने कहा, 'सरकार के साथ इंडस्ट्री ने मिल कर काम किया इसलिए 100 करोड़ टीकाकरण का आंकड़ा हम प्राप्त कर सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को कोरोना की वैक्सीन बनाने वाली कंपनी के निर्माताओं से मुलाकात की। इस बैठक में कोरोना वैक्सीन के भविष्य की जरूरतों और दुनिया के लिए भारत की वैक्सीन की भूमिका के मुद्दे पर चर्चा हुई। मोदी जी के साथ कैसे उद्योग को आगे बढ़ाया जाए इसपर चर्चा की गई, ताकि भविष्य में आने वाली महामारी की तैयारी की जा सके।'

बैठक में सीरम इंस्टीट्यूट आफ इंडिया, भारत बायोटेक, डा. रेड्डीज लेबोरेटरीज, जाइडस कैडिला, बायोलाजिकल ई, जेन्नोवा बायोफार्मा और पेनेसिया बायोटेक के प्रतिनिधि मौजूद रहे। कोरोना टीकाकरण के 100 करोड़ डोज पूरे होने पर देश के कई शीर्ष नेताओं ने बधाई दी है। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने शनिवार को 100 करोड़ से अधिक कोरोना वैक्सीन खुराक देने की भारत की ऐतिहासिक उपलब्धि पर देशवासियों को बधाई दी।

#WATCH | "...PM went out of his way, made everyone move very fast... Had it not been for him... and driving the health ministry, today India would not have been able to make a billion doses....: Cyrus Poonawalla, Serum Institute, after meet with PM Modi.

(Source: PMO) pic.twitter.com/UpxV55yjNR

— ANI (@ANI) October 23, 2021