प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को कोरोना संक्रमण के सार्वाधिक मामलों वाले राज्यों व जिलों के अधिकारियों से बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय ने बताया कि इस बैठक में कर्नाटक, बिहार, असम, चंडीगढ़, तमिलनाडु, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, गोवा, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली के अधिकारी हिस्सा लेंगे। अधिकारियों ने पहले बताया था कि बैठक में नौ राज्यों के 46 जिलों के जिलाधिकारी हिस्सा लेंगे। उनका कहना था कि 20 मई को भी प्रधानमंत्री 10 राज्यों के 54 जिलों के शीर्ष अधिकारियों का साथ बैठक करेंगे।

Prime Minister Narendra Modi will be interacting with field officials from States & Districts to converse about their experience in handling the pandemic, on 18th May. Many of these districts have seen a huge surge in cases and widespread infection: Prime Minister's Office (PMO) pic.twitter.com/E60QQLBNLi

— ANI (@ANI) May 17, 2021