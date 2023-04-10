प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 अप्रैल को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राजस्थान की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। उद्घाटन ट्रेन जयपुर और दिल्ली कैंट रेलवे स्टेशन के बीच चलेगी। यह जानकारी पीएमओ द्वारा दी गई है।

Posted By: Navodit Saktawat

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