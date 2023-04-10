प्रधानमंत्री मोदी देंगे राजस्थान को पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की सौगात, 12 अप्रैल को दिखाएंगे वर्चुअल हरी झंडी
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 अप्रैल को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राजस्थान की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। उद्घाटन ट्रेन जयपुर और दिल्ली कैंट रेलवे स्टेशन के बीच चलेगी। यह जानकारी पीएमओ द्वारा दी गई है।
Prime Minister Narendra Modi will flag off Rajasthan’s first Vande Bharat Express train on 12th April, via video conferencing. The inaugural train will run between Jaipur and Delhi Cantt railway station: PMO
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— ANI (@ANI) April 10, 2023
Posted By: Navodit Saktawat