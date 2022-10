प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी 30 अक्टूबर से 1 नवंबर 2022 तक गुजरात और राजस्थान का दौरा करेंगे। 30 अक्टूबर को वे वडोदरा में सी-295 विमान निर्माण सुविधा की आधारशिला रखेंगे। 31 अक्टूबर को प्रधानमंत्री केवडिया जाएंगे। वह स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर सरदार पटेल को श्रद्धांजलि देंगे। फिर वह राष्ट्रीय एकता दिवस समारोह में भाग लेंगे। आरंभ 4.0 के समापन पर प्रधानमंत्री 97वें कॉमन फाउंडेशन कोर्स के अधिकारी प्रशिक्षुओं को संबोधित करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री बनासकांठा जिले पहुंचेंगे, जहां वह थरड़ में विभिन्न विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। वह अहमदाबाद में देश की प्रमुख रेलवे परियोजनाओं को भी समर्पित करेंगे। 1 नवंबर को, प्रधान मंत्री राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में पहुंचेंगे, जहां वह एक सार्वजनिक कार्यक्रम 'मानगढ़ धाम की गौरव गाथा' में भाग लेंगे। इसके बाद वह गुजरात के पंचमहल जिले के जंबुघोड़ा में विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे।

वडोदरा में प्रधानमंत्री

प्रधानमंत्री सी-295 विमान निर्माण सुविधा की आधारशिला रखेंगे - देश में निजी क्षेत्र में पहली विमान निर्माण सुविधा। इस सुविधा का उपयोग टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स लिमिटेड और एयरबस डिफेंस एंड स्पेस, स्पेन के सहयोग से भारतीय वायु सेना के लिए 40 सी-295 विमानों के निर्माण के लिए किया जाएगा। यह सुविधा रक्षा क्षेत्र में आत्मानिर्भरता प्राप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगी, और इस क्षेत्र में निजी खिलाड़ियों की क्षमता को अनलॉक करने में भी मदद करेगी। प्रधान मंत्री आत्मानिर्भर भारत के तहत एयरोस्पेस उद्योग में तकनीकी और विनिर्माण प्रगति को प्रदर्शित करने वाली एक प्रदर्शनी का भी दौरा करेंगे।

केवड़िया में पीएम

प्रधान मंत्री की दृष्टि से निर्देशित, 2014 में सरदार वल्लभभाई पटेल की जयंती मनाने का निर्णय लिया गया था। 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में, राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुरक्षा को बनाए रखने और मजबूत करने के लिए हमारे समर्पण को सुदृढ़ करने के लिए। प्रधान मंत्री एकता की स्थिति, केवड़िया में राष्ट्रीय एकता दिवस समारोह में भाग लेंगे। इस उत्सव में राष्ट्रीय एकता दिवस परेड होगी, जिसमें बीएसएफ और पांच राज्य पुलिस बल, उत्तरी क्षेत्र (हरियाणा), पश्चिमी क्षेत्र (मध्य प्रदेश), दक्षिणी क्षेत्र (तेलंगाना), पूर्वी क्षेत्र (ओडिशा) से एक-एक दल शामिल होंगे। उत्तर पूर्वी क्षेत्र (त्रिपुरा)। टुकड़ियों के अलावा, राष्ट्रमंडल खेल 2022 के छह पुलिस खेल पदक विजेता भी परेड में भाग लेंगे।

कार्यक्रम का एक विशेष आकर्षण अंबाजी के आदिवासी बच्चों के संगीत बैंड द्वारा प्रदर्शन किया जाएगा। बैंड के सदस्य कभी अंबाजी मंदिर में भीख मांगते थे। प्रधान मंत्री ने इससे पहले भी इन बच्चों को प्रोत्साहित किया था जब उन्होंने पिछले महीने अपनी अंबाजी यात्रा के दौरान उनके सामने प्रदर्शन किया था। अन्य प्रमुख आकर्षणों में एनसीसी द्वारा "हम एक हैं, हम श्रेष्ठ हैं" विषय पर एक विशेष शो और एक भारत श्रेष्ठ भारत पर एक सांस्कृतिक कार्यक्रम शामिल है, जो एक साथ प्रदर्शन करने वाले राज्यों के माध्यम से हमारी संस्कृति का प्रदर्शन करेगा।

आरंभ 4.0 के समापन पर प्रधानमंत्री 97वें कॉमन फाउंडेशन कोर्स के अधिकारी प्रशिक्षुओं को संबोधित करेंगे। आरंभ का चौथा संस्करण "डिजिटल गवर्नेंस: फाउंडेशन एंड फ्रंटियर्स" की थीम पर आयोजित किया गया है, जिसका उद्देश्य अधिकारी प्रशिक्षुओं को यह सीखने में मदद करना है कि लोक सेवा वितरण को मजबूत करने और अंतिम मील वितरण को पारदर्शी, प्रभावी बनाने के लिए तकनीकी समाधानों का लाभ कैसे उठाया जाए। दक्ष। बैच में 29 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 13 सेवाओं के 455 अधिकारी प्रशिक्षु शामिल हैं।

प्रधानमंत्री केवड़िया में दो नए पर्यटक आकर्षण - भूलभुलैया उद्यान और मियावाकी वन भी समर्पित करेंगे। भूलभुलैया उद्यान 3 एकड़ भूमि में फैला हुआ है, जो इसे देश का सबसे बड़ा भूलभुलैया उद्यान बनाता है। इसमें कुल मिलाकर लगभग 2.1 किमी का रास्ता है। इसे एक 'श्रीयंत्र' के आकार में डिजाइन किया गया है, जिसके बारे में माना जाता है कि इससे जगह में सकारात्मक ऊर्जा आती है। गार्डन में कुल लगभग 1.8 लाख पौधे लगाए गए हैं, जिसने परिदृश्य की सुंदरता में चार चांद लगा दिए हैं। मियावाकी वन लगभग 2 एकड़ के क्षेत्र में विकसित किया गया है। इसमें देशी फूलों का बगीचा, टिम्बर गार्डन, फलों का बगीचा, औषधीय उद्यान, मिश्रित प्रजाति का मियावाकी खंड, औषधीय उद्यान और डिजिटल अभिविन्यास केंद्र शामिल हैं। इसे जापानी वनस्पतिशास्त्री अकीरा मियावाकी द्वारा अग्रणी तकनीक का उपयोग करके विकसित किया गया है, जो कम समय में घने, देशी जंगलों के निर्माण में मदद करता है।

बनासकांठा में पीएम

प्रधानमंत्री बनासकांठा में थरड जाएंगे। एक सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान, रुपये से अधिक की जलापूर्ति परियोजनाओं पर काम करें। 8000 करोड़ की शुरुआत की जाएगी। प्रधान मंत्री मुख्य नर्मदा नहर से कसारा से दंतीवाड़ा पाइपलाइन सहित कई परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे, जिसकी लागत रु। 1560 करोड़। यह परियोजना पानी की आपूर्ति में वृद्धि करेगी और क्षेत्र के किसानों के लिए भी फायदेमंद साबित होगी। कार्यक्रम के दौरान कई परियोजनाओं की घोषणा भी की जाएगी, जिसमें सुजलम सुफलाम नहर को मजबूत करना, मोढेरा-मोती दाऊ पाइपलाइन का मुक्तेश्वर बांध-कर्मावत झील तक विस्तार, संतालपुर तालुका के 11 गांवों के लिए लिफ्ट सिंचाई योजना शामिल है।

अहमदाबाद में पीएम

प्रधानमंत्री रुपये से अधिक की दो रेलवे परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। असरवा, अहमदाबाद में 2900 करोड़ रुपये। इन परियोजनाओं में अहमदाबाद (असरवा)-हिम्मतनगर-उदयपुर गेज परिवर्तित लाइन और लूनिधर-जेतलसर गेज परिवर्तित लाइन शामिल हैं। प्रधानमंत्री भावनगर-जेतालसर और असरवा-उदयपुर के बीच नई ट्रेनों को भी हरी झंडी दिखाएंगे।

देश भर में एक यूनी-गेज रेल प्रणाली की दृष्टि से, रेलवे मौजूदा गैर ब्रॉड गेज रेलवे लाइनों को ब्रॉड गेज में परिवर्तित कर रहा है। प्रधानमंत्री द्वारा समर्पित की जा रही परियोजनाएं इस दिशा में एक और कदम है। अहमदाबाद (असरवा)-हिम्मतनगर-उदयपुर गेज परिवर्तित लाइन लगभग 300 किमी लंबी है। यह कनेक्टिविटी में सुधार करेगा और क्षेत्र में पर्यटकों, व्यापारियों, विनिर्माण इकाइयों और उद्योगों के लिए फायदेमंद साबित होगा, जो बदले में रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देगा और क्षेत्र के सामाजिक-आर्थिक विकास में मदद करेगा। 58 किलोमीटर लंबी लूनिधर-जेतालसर गेज परिवर्तित लाइन वेरावल और पोरबंदर से पीपावाव पोर्ट और भावनगर के लिए एक छोटा मार्ग प्रदान करेगी। इस परियोजना से इस खंड पर माल ढुलाई क्षमता में वृद्धि होगी, इस प्रकार व्यस्त कनालुस-राजकोट-वीरमगाम मार्ग पर भीड़भाड़ कम होगी। यह अब गिर अभयारण्य, सोमनाथ मंदिर, दीव और गिरनार पहाड़ियों के साथ-साथ सहज संपर्क की सुविधा प्रदान करेगा, जिससे इस क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा।

पंचमहल में पीएम

प्रधानमंत्री करीब सवा करोड़ रुपये की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। जंबुघोड़ा, पंचमहल में 860 करोड़। वह श्री गोविंद गुरु विश्वविद्यालय, गोधरा के नए परिसर को समर्पित करेंगे। वह गांव वाडेक में स्थित संत जोरिया परमेश्वर प्राथमिक विद्यालय और स्मारक और गांव डांडियापुरा में स्थित राजा रूप सिंह नायक प्राथमिक विद्यालय और स्मारक को भी समर्पित करेंगे।

प्रधानमंत्री केंद्रीय विद्यालय गोधरा के भवन का शिलान्यास करेंगे। वह गोधरा मेडिकल कॉलेज के विकास और कौशल्या - कौशल विश्वविद्यालय के विस्तार की आधारशिला भी रखेंगे, जिसकी कीमत रु। 680 करोड़।

बांसवाड़ा में पीएम

आजादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में, सरकार ने स्वतंत्रता संग्राम के गुमनाम आदिवासी नायकों को मनाने के लिए कई कदम उठाए हैं। इनमें 15 नवंबर (आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा की जयंती) को 'जनजातीय गौरव दिवस' के रूप में घोषित करना, समाज में आदिवासी लोगों के योगदान को मान्यता देने और स्वतंत्रता संग्राम में उनके बलिदान के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए देश भर में आदिवासी संग्रहालयों की स्थापना आदि शामिल हैं। इस दिशा में एक और कदम उठाते हुए, प्रधानमंत्री स्वतंत्रता संग्राम के गुमनाम आदिवासी नायकों और शहीदों के बलिदान को श्रद्धांजलि देने के लिए राजस्थान के मानगढ़ हिल में एक सार्वजनिक कार्यक्रम - 'मानगढ़ धाम की गौरव गाथा' में भाग लेंगे। कार्यक्रम के दौरान, प्रधानमंत्री भील स्वतंत्रता सेनानी श्री गोविंद गुरु को श्रद्धांजलि देंगे और भील आदिवासियों और क्षेत्र की अन्य आदिवासी आबादी की एक सभा को भी संबोधित करेंगे।

मानगढ़ पहाड़ी भील समुदाय और राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश की अन्य जनजातियों के लिए विशेष महत्व रखती है। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जहां भील और अन्य जनजातियां अंग्रेजों के साथ लंबे समय तक गतिरोध में रहीं, 17 नवंबर 1913 को श्री गोविंद गुरु के नेतृत्व में 1.5 लाख से अधिक भीलों ने मानगढ़ हिल पर रैली की। इस सभा पर अंग्रेजों ने गोलियां चलाईं, जिससे मानगढ़ नरसंहार हुआ जहाँ लगभग 1500 आदिवासी शहीद हुए।

