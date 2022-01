प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 22 जनवरी को वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए विभिन्न जिलों के डीएम से बातचीत करेंगे। वह जिलों में सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की प्रगति और वर्तमान स्थिति के बारे में प्रत्यक्ष प्रतिक्रिया लेंगे। यह जानकारी पीएमओ ने दी है।

Prime Minister Narendra Modi will interact with DMs of various districts tomorrow, on 22nd January via video conferencing. He'll take direct feedback about the progress and present status of implementation of government schemes and programmes in the districts: PMO

