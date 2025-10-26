पीएम नरेन्द्र मोदी ने Mann Ki Baat में कहा- छठ पूजा देती है एकता का संदेश, कोरापुट कॉफी, वंदे मातरम और इन पर की चर्चा

डिजिटल डेस्क: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रेडियो कार्यक्रम मन की बात का 127वें एपिसोड का प्रसारण आज किया जा रहा है। आकाशवाणी पर हर अंतिम रविवार को 11 बजे यह कार्यक्रम प्रसारित होता है। प्रधानमंत्री हर एपिसोड में अलग-अलग विषयों पर जनता के सामने अपनी बात रखते हैं। पिछली उन्होंने उन्होंने त्योहार पर स्वदेशी समान खरीदने की अपील की थी। इस एपिसोड में प्रधानमंत्री ने देशभर के कई अलग-अलग विषयों पर अपनी बात रखी।

अंबिकापुर के गार्बेज कैफे का किया जिक्र पीएम ने मन की बात कार्यक्रम की शुरुआत में छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में स्थित गारबेज कैफै की चर्चा की। उन्होंने कहा कि अंबिकापुर में गारबेज कैफे चलाया जा रहा है, जहां प्लास्टिक के बदले लोगों को खाना खिलाया जाता है। एक किलो कचरे पर खाना और आधा किलो कचरे पर नाश्ता दिया जाता है।

गुजरात के तटीय क्षेत्र में लगाए गए हैं मैनग्रोव प्रधानमंत्री ने कहा कि गुजरात के तटीय इलाके में वन विभाग ने मैनग्रोव के महत्व को समझते हुए खास मुहिम चलाई हुई है। पांच साल पहले वन विभाग की टीमों ने अहमदाबाद के नजदीक धोलेरा में मैनग्रोव लगाने का काम शुरू किया था, और आज धोलेरा तट पर साढ़े तीन हजार हेक्टेयर में मैनग्रोव फैल चुके हैं। देशी नस्ल के श्वानों को लेकर कही यह बात प्रधानमंत्री ने मन की बात में भारतीय नस्ल के स्वानों को लेकर भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि 5 साल पहले मैंने देशवासियों के साथ ही अपने सुरक्षा बलों से आग्रह किया था कि वे भारतीय नस्ल के Dogs को अपनाएं, क्योंकि वो हमारे परिवेश और परिस्थितियों के अनुरूप ज्यादा आसानी से ढल जाते हैं।