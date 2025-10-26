मेरी खबरें
    पीएम नरेन्द्र मोदी ने Mann Ki Baat में कहा- छठ पूजा देती है एकता का संदेश, कोरापुट कॉफी, वंदे मातरम और इन पर की चर्चा

    प्रधानमंत्री मोदी के 'मन की बात' रेडियो कार्यक्रम के 127वें एपिसोड का प्रसारण आज किया गया। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री अलग-अलग विषयों पर देश की जनता से संवाद करते हैं। आज के इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने कई विषयों पर चर्चा की है। जिसमें छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर स्थित गार्वेज कैफे, कोरापुट कॉफी, वंदे मातरम जैसे विषय शामिल हैं।

    By Digital Desk
    Edited By: Roman Tiwari
    Publish Date: Sun, 26 Oct 2025 11:07:05 AM (IST)
    Updated Date: Sun, 26 Oct 2025 11:47:55 AM (IST)
    पीएम नरेन्द्र मोदी ने Mann Ki Baat में कहा- छठ पूजा देती है एकता का संदेश, कोरापुट कॉफी, वंदे मातरम और इन पर की चर्चा
    मन की बात कार्यक्रम का 127 वां एपिसोड

    डिजिटल डेस्क: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रेडियो कार्यक्रम मन की बात का 127वें एपिसोड का प्रसारण आज किया जा रहा है। आकाशवाणी पर हर अंतिम रविवार को 11 बजे यह कार्यक्रम प्रसारित होता है। प्रधानमंत्री हर एपिसोड में अलग-अलग विषयों पर जनता के सामने अपनी बात रखते हैं। पिछली उन्होंने उन्होंने त्योहार पर स्वदेशी समान खरीदने की अपील की थी। इस एपिसोड में प्रधानमंत्री ने देशभर के कई अलग-अलग विषयों पर अपनी बात रखी।

    अंबिकापुर के गार्बेज कैफे का किया जिक्र

    पीएम ने मन की बात कार्यक्रम की शुरुआत में छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में स्थित गारबेज कैफै की चर्चा की। उन्होंने कहा कि अंबिकापुर में गारबेज कैफे चलाया जा रहा है, जहां प्लास्टिक के बदले लोगों को खाना खिलाया जाता है। एक किलो कचरे पर खाना और आधा किलो कचरे पर नाश्ता दिया जाता है।


    गुजरात के तटीय क्षेत्र में लगाए गए हैं मैनग्रोव

    प्रधानमंत्री ने कहा कि गुजरात के तटीय इलाके में वन विभाग ने मैनग्रोव के महत्व को समझते हुए खास मुहिम चलाई हुई है। पांच साल पहले वन विभाग की टीमों ने अहमदाबाद के नजदीक धोलेरा में मैनग्रोव लगाने का काम शुरू किया था, और आज धोलेरा तट पर साढ़े तीन हजार हेक्टेयर में मैनग्रोव फैल चुके हैं।

    देशी नस्ल के श्वानों को लेकर कही यह बात

    प्रधानमंत्री ने मन की बात में भारतीय नस्ल के स्वानों को लेकर भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि 5 साल पहले मैंने देशवासियों के साथ ही अपने सुरक्षा बलों से आग्रह किया था कि वे भारतीय नस्ल के Dogs को अपनाएं, क्योंकि वो हमारे परिवेश और परिस्थितियों के अनुरूप ज्यादा आसानी से ढल जाते हैं।

    साथ ही उन्होंने कहा कि पिछले साल छत्तीसगढ़ के माओवादी इलाके में देशी श्वान ने 8 किलो विस्फोट का पता लगाया था। बीएसएफ और सीआरपीएफ ने अपने दस्तों में भारतीय नस्ल के श्वानों की संख्या बढ़ाई है।

    'रन फॉर यूनिटी' कार्यक्रम में भाग लेने की अपील की

    प्रधानमंत्री ने मन की बात में लौह पुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल की जयंती को लेकर चर्चा की। जिसमें उन्होंने कहा कि सरदार पटेल आधुनिक काल में राष्ट्र की सबसे महान विभूतियों में से एक रहे हैं। उनके विराट व्यक्तित्व में अनेक गुण एक साथ समाहित थे।

    वहीं प्रधानमंत्री ने लोगों से आग्रह किया कि 31 अक्टूबर को सरदार पटेल की जयंती पर देशभर में Run For Unity कार्यक्रम में शामिल हो।

    कोरापुट कॉफी का स्वाद गजब: पीएम मोदी

    प्रधानमंत्री ने मन की बात में कॉपी को लेकर चर्चा की। उन्होंने कोरापुट कॉपी का जिक्र किया। पीएम ने कहा कि 'मुझे बताया गया है कि कोरापुट कॉफी का स्वाद गजब होता है, और इतना ही नहीं, स्वाद तो स्वाद, कॉफी की खेती भी लोगों को फायदा पहंचा रही है। कोरापुट में कुछ लोग ऐसे भी हैं, जो अपने पैशन की वजह से कॉफी की खेती कर रहे हैं।

    साथ ही उन्होंने कहा, 'India's coffee is coffee at its finest. It is brewed in India and loved by the world.' साथ ही उन्होंने नार्थ-इस्ट इंडिया में भी कॉफी की खेती को लेकर चर्चा की। दुनिया भर में भारत की कॉफी को लेकर लोकप्रियता बढ़ रही है।

