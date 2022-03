Assembly Election Results 2022 : बीजेपी ने यूपी, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में शानदार कामयाबी हासिल की है और इन प्रदेशों में सरकार बनना लगभग तय है। इस शानदार जीत पर कार्यकर्ताओं को बधाई देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) दिल्ली स्थित बीजेपी मुख्यालय पर पहुंचे और हजारों की संख्या में पहुंचे कार्यकर्ताओं और समर्थकों को संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा कि हमारे कार्यकर्ताओं ने मुझसे वादा किया था कि 10 मार्च से ही होली शुरू हो जाएगी और उन्होंने अपना वादा निभाया।

All exit polls have been proved wrong in Goa...BJP has scripted new history in Uttarakhand- for the first time a party has come for a second consecutive term in the state: PM Modi on Assembly results in 5 states- UP, Uttarakhand, Manipur, Goa and Punjab pic.twitter.com/9Un4k6Z88P

