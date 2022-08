Har Ghar Jal Utsav: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को गोवा में 'हर घर जल उत्सव' कार्यक्रम को संबोधित किया। उनका यह संबोधन डिजिटल तरीके से हुआ। उन्होंने कहा कि जल जीवन मिशन की सफलता की वजह उसके चार मजबूत स्तंभ हैं। इसका पहला स्तंभ जनभागीदारी है। जिस तरह से पंचायतों, ग्राम सभाओं, गांव के स्थानीय लोगों को शामिल किया गया और जिम्मेदारियां सौंपी गई। वह अपने आप में अभूतपूर्व है।

जमीनी स्तर पर फायदा मिला

पीएम मोदी ने कहा, दूसरा स्तंभ साझेदारी है। राज्य सरकारें, पंचायतें, स्वयंसेवी संस्थाएं, शिक्षा संस्थाएं और सरकार के विभिन्न मंत्रालय मिलकर काम कर रह हैं। जिसका जमीनी स्तर पर बड़ा फायदा मिल रहा है। उन्होंने कहा कि तीसरा स्तंभ राजनीतिक इच्छाशक्ति है, जो पिछले 70 साल में हासिल किया गया। उससे कई गुणा अधिक काम पिछले सात वर्षों से भी कम समय में हासिल किया गया है। केंद्र, राज्य सरकारें और पंचायतें सभी इस अभियान को पूरा करने में जुटी हैं।

The third achievement of the country is related to Swachh Bharat Abhiyan. A few years back with the efforts of all countrymen, the country was declared open defecation free. After this, we had resolved to make villages ODF plus: PM Modi at ‘Har Ghar Jal Utsav’ being held in Goa pic.twitter.com/E3NToJTmiz

