गुजरात में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांधीनगर में राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय के भवन को राष्ट्र को समर्पित किया। वह शीघ्र ही विश्वविद्यालय का पहला दीक्षांत भाषण भी देंगे। राज्यपाल आचार्य देवव्रत और सीएम भूपेंद्र पटेल के साथ यूनियन एचएम अमित शाह भी मौजूद हैं। इस अवसर पर आयोजिक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि रक्षा के क्षेत्र में 21वीं सदी को जो चुनौतियां हैं, उनके अनुकूल हमारी व्यवस्था भी विकसित हो, और उन व्यवस्थाओं को संभालने वाले व्यक्तित्व का विकास हो, इसके लिए इस विश्वविद्यालय का जन्म हुआ है। राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय में आना मेरे लिए विशेष आनंद का अवसर है। ये विश्वविद्यालय, देशभर में रक्षा के क्षेत्र में जो अपना करियर बनाना चाहते हैं, उनके लिए महत्वपूर्ण है।

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज के ही दिन नमक सत्याग्रह के लिए इसी धरती से दांडी यात्रा की शुरुआत हुई थी। गांधी जी के नेतृत्व में अंग्रेजों के अन्याय के खिलाफ जो आंदोलन चला, उसने अंग्रेजी हुकूमत को हम भारतीय की सामूहिक सामर्थ्य का अहसास करा दिया था। आज भारत में ऐसी मैन पावर को सुरक्षा के क्षेत्र में लाना जरूरी है, जो सामान्य मानवी के मन में मित्रता की, विश्वास की अनुभूति कर सके।

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दुर्भाग्य से आजादी के बाद हमारे देश में कानून व्यवस्था के लिए जो काम होना चाहिए था, उसमें हम पीछे रह गए। आज भी पुलिस के संदर्भ में जो अवधारणा बनी है, वो ये है कि इनसे दूर रहो। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर जनता-जनार्दन को सर्वोपरि मानते हुए, समाज में द्रोह करने वालों के साथ सख्त नीति और समाज के साथ नरम नीति, इस मूल मंत्र को लेकर हमें ऐसी ही व्यवस्था विकसित करनी होगी।

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि स्ट्रेस फ्री एक्टिविटी की ट्रेनिंग आज सुरक्षा क्षेत्र के लिए आवश्यक हो गई है। इसके लिए ट्रेनर्स की आवश्यकता हो गई है। ऐसे में राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी इस प्रकार के ट्रेनर भी तैयार कर सकती है।

Gujarat | PM Narendra Modi dedicates to the nation the building of Rashtriya Raksha University in Gandhinagar. He will also deliver the first convocation address of the university shortly. Union HM Amit Shah along with Governor Acharya Devvrat and CM Bhupendra Patel also present pic.twitter.com/gqggZ6gtlY

