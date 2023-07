नई दिल्ली, एजेंसी। PM Modi Inaugurates ITPO Complex: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को दिल्ली के प्रगति मैदान में नए इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन किया। उन्होंने अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनी सम सम्मेलन केंद्र परिसर को देश को समर्पित किया। इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर का नाम भारत मंडपम है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने स्मारक टिकट और सिक्के जारी किए। उन्होंने कहा कि भारत मंडपम को देखकर हर भारतीय नागरिक आनंदित और गर्व महसूस कर रहा है। भारत मंडपम देश की भव्यता और इच्छाशक्ति का दर्शन है।

उन्होंने कहा कि आज का दिन देशवासियों के लिए एतिहासिक है। आज कारगिल विजय दिवस है। देश के दुश्मनों ने जो दुस्साहस दिखाया था। उसे मां भारती के बेटे-बेटियों ने अपने पराक्रम से परास्त कर दिया था। कारगिल युद्ध में बलिदान देने वाले वीर को मैं श्रद्धांजलि देता हूं।

पीएम मोदी ने कहा कि हमारे पहली अवधि में देश वैश्विक अर्थव्यवस्था में 10वें नंबर पर था। हमारे दूसरे कार्यकाल में भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है। मैं ट्रैक रिकॉर्ड के आधार पर कहता हूं कि तीसरे टर्म में भारत वैश्विक अर्थव्यवस्था में तीसरे स्थान पर होगा।

#WATCH | In the last 5 years, 13.5 crore people have come out of poverty. International agencies are also saying that extreme poverty in India is on the verge of ending. This shows that the decisions and policies that have been made in the last 9 years, are taking the country in… pic.twitter.com/SAKtXQgxz9

