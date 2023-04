CBI Diamond Jubilee: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज (सोमवार) दिल्ली में केंद्रीय जांच एजेंसी की डायमंड जुबली कार्यक्रम का उद्घाटन किया। वहीं, शिलांग, पुणे और नागपुर में सीबीआई के नवनिर्मित कार्यालय परिसरों का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि नए कार्यालयों का शुभारंभ सीबीआई को काम करने में अधिक सहायता प्रदान करेगा। सीबीआई की जांच की मांग के लिए आंदोलन किए जाते हैं, लोग कहते हैं कि मामले को सीबीआई को दें। न्याय और इंसाफ के ब्रैंड तौर पर सीबीआई का नाम सबकी जुबान पर है।

पीएम मोदी ने कहा, 'देश की प्रीमियम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के रूप में 60 साल का सफर सीबीआई ने पूरा किया है। ये छह दशक कई उपलब्धियों के रहे हैं। आज सीबीआई के मामलों से जुड़े सुप्रीम कोर्ट का संग्रह जारी किया गया। ये सीबीआई के पिछले सालों के सफर को दिखाता है।'

#WATCH | I know that the people against whom you are taking action are very powerful, they have been part of the govt & system for years. Even today they are in power in some states, but you (CBI) have to focus on your work, no corrupt person should be spared: PM Modi pic.twitter.com/EEW3tLYIUg

