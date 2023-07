नई दिल्ली। PM Modi Pune Visit: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 अगस्त को पुणे के दौरे पर रहेंगे। यहां मेट्रो ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इस दौरान, पीएम मोदी विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय ने आज (रविवार) एक बयान में कहा कि इस दौरे के दौरान नरेंद्र मोदी लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार ग्रहण करेंगे।

पीएमओ ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी पुणे मेट्रो के पहले चरण के दो गलियारों के पूरे हो चुके खंड़ों पर मेट्रो ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने 2016 में इस परियोजना की आधारशिला रखी थी।

पीएमओ ने कहा, 'यह उद्घाटन देश में नागरिकों को आधुनिक और पर्यावरण के अनुकूल शहरी परिवहन प्रणाली प्रदान करने के पीएम मोदी के दृष्टिकोण को साकार करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। मेट्रो स्टेशन का डिजाइन छत्रपति शिवाजी महाराज से प्रेरित है। छत्रपति संभाजी उद्यान मेट्रो स्टेशन और डेक्कन जिमखाना मेट्रो स्टेशन का डिजाइन शिवाजी महाराज के सैनिकों की पगड़ी से मिलता-जुलता है।'

Prime Minister Narendra Modi to visit Pune on 1st August. PM will perform darshan and pooja at Dagdusheth Mandir. Later, he will be conferred Lokmanya Tilak National Award. Thereafter, PM will flag off metro trains and inaugurate and lay the foundation stone of various… pic.twitter.com/XCdWECMTVw

— ANI (@ANI) July 30, 2023