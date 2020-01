PM Modi ने अमेरिकी राष्ट्रपति Donald Trump से फोन पर बात की है। प्रधानमंत्री कार्यालय के अनुसार, प्रधानमंत्री मोदी ने नए साल की शुभकामनाएं देने के लिए ट्रम्प के साथ बात की। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति ट्रम्प, उनके परिवार और संयुक्त राज्य अमेरिका के लोगों को नए साल में अच्छे स्वास्थ्य, समृद्धि और सफलता की कामना की। PM Modi ने कहा कि भारत-अमेरिका संबंध एक मजबूत ताकत बन गए हैं। पीएम ने गुजरे साल में रणनीतिक साझेदारी को मजबूत बनाने की दिशा में हुई प्रगति पर प्रकाश डाला और पारस्परिक हित के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए राष्ट्रपति ट्रम्प के साथ काम करना जारी रखने की इच्छा व्यक्त की।

PMO: President Trump wished the people of India prosperity and progress in the New Year. He expressed satisfaction at the achievements in the relationship in the last few years and reiterated his readiness for further deepening bilateral cooperation. (file pic) pic.twitter.com/tfnRbRIrhp

— ANI (@ANI) January 7, 2020