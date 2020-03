भारत में कोरोना का संक्रमण तेजी से फैल रहा है। इससे बचने के लिए सरकार हर स्तर पर कोशिश कर रही है। देशभर में Lockdown किया जा चुका है इस बीच अपने घरों तक पहुंचने के लिए हजारों लोग इस वक्त देश की सड़कों पर हैं। हाल ही में दिल्ली से बरेली पहुंचे लोगों पर प्रशासन द्वारा सैनिटाइजर से छिड़काव का मामला सामने आया है। इसे लेकर कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने प्रशासन के इस कदम पर नाराजगी जताई है। उन्होंने इस घटना को अमानवीय बताते हुए यूपी सरकार से ऐसा अमानवीय rकाम न करने को कहा है। प्रियंका ने ट्वीट करते हुए यह सब बातें कहीं। हालांकि अपने इस ट्वीट के बाद प्रियंका सोशल मीडिया पर ट्रोल हो गईं है। लोगों ने उनसे कहा कि विदेशों में भी यही हो रहा है।

प्रियंका गांधी ने किया था ये ट्वीट

यूपी के बरेली में दिल्ली से पहुंचे मजदूरों पर स्थानीय प्रशासन द्वारा सैनिटाइजर छिड़का गया था। इसे लेकर प्रियंका ने ट्वीट करते हुए लिखा 'यूपी सरकार से गुजारिश है कि हम सब मिलकर इस आपदा के खिलाफ लड़ रहे हैं लेकिन कृपा करके ऐसे अमानवीय काम मत करिए। मजदूरों ने पहले से ही बहुत दुख झेल लिए हैं। उनको केमिकल डाल कर इस तरह नहलाइए मत। इससे उनका बचाव नहीं होगा बल्कि उनकी सेहत के लिए और खतरे पैदा हो जाएंगे।' प्रियंका ने इसके साथ मजदूरों पर हुए सैनिटाइजर छिड़काव का वीडियो भी शेयर किया।

ट्विटर पर हुईं ट्रोल

प्रियंका गांधी द्वारा इस ट्वीट को करने के बाद सोशल मीडिया पर प्रतिक्रियाएं सामने आने लगीं। एक यूजर अखिलेश मिश्रा ने प्रियंका के ट्वीट को रिट्वीट करते हुए लिखा कि 'समस्या सिर्फ सोनिया परिवार में नहीं है बल्कि उन्हें उपलब्ध कराई जा रही जानकारी भी सही नहीं है।' इसके साथ ही यूजर ने अन्य देशों में लोगों पर सैनिटाइजर छिड़काव की तस्वीरें साझा की हैं।

The problem is not just that Sonia parivaar is incompetent but also that their entire information providing chain is staffed by semi literate,India haters.

Look at this hate-mongering tweet by @priyankagandhi, where she disses international best practice.https://t.co/fJf5ENIwyI pic.twitter.com/QqvGyaT8KZ

— Akhilesh Mishra (@amishra77) March 30, 2020