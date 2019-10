रायबरेली। महाराष्ट्र और हरियाणा में विधानसभा चुनाव के नतीजे आ रहे हैं वहीं यूपी, बिहार और गुजरात समेत कुछ राज्यों में उपचुनाव की मतगणना हुई है। अब तक आए नतीजों में कांग्रेस ने हरियाणा में भाजपा को कड़ी टक्कर दी है वहीं महाराष्ट्र में भी एनसीपी के साथ मिलकर अच्छा प्रदर्शन किया है। इसके अलावा गुजरात और यूपी में भी कांग्रेस संभली है। पार्टी के इस प्रदर्शन पर महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा का बयान आया है। प्रियंका ने अब तक के नतीजों पर खुशी जताते हुए यूपी में बढ़े वोट प्रतिशत को भी पार्टी के लिए अच्छा संकेत बताया है।

प्रियंका ने रायबरेली में मीडिया से बात करते हुए कहा कि मैंने ट्रेंड्स नहीं देखे हैं लेकिन महाराष्ट्र और हरियाणा को लेकर खुश हूं। साथ ही यूपी में बढ़े कांग्रेस के वोट प्रतिशत को देखकर भी खुशी हो रही है।

बता दें कि प्रियंका गांधी इन दिनों रायबरेली दौरे पर हैं और यहां तीन दिनों तक चलने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए आई हैं। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम उत्तर प्रदेश की कांग्रेस कमेटी में शामिल हुए नए सदस्यों के लिए आयोजित किया गया है। इस दौरान प्रियंका ने कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए 2022 के चुनाव की तैयारी करने के लिए कहा है। उन्होंने कहा कि इसी को देखते हुए संघर्षशील लोगों को जिम्मेदारी दी जा रही है।

#WATCH: Congress General Secretary for UP (East) Priyanka Gandhi Vadra in Raebareli says, "I haven't seen the latest trends, really happy at both (Haryana and Maharashtra). We also are happy about the fact that here in UP our vote percentage has increased." pic.twitter.com/WICkvwnUqd

— ANI UP (@ANINewsUP) October 24, 2019