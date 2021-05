देश में वैक्सीन की कमी के आरोपों के बीच विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने बताया है कि देश में कोवैक्सिन वैक्सीन की वर्तमान उत्पादन क्षमता मई-जून 2021 तक दोगुनी हो जाएगी और फिर जुलाई-अगस्त 2021 तक लगभग 6-7 गुना बढ़ जाएगी। यह 2021 तक प्रति माह लगभग 10 करोड़ खुराक तक पहुंचने की उम्मीद है। मंत्रालय ने कहा कि भारत सरकार की ओर से भारत बायोटेक की बेंगलुरु स्थित नई फैक्लिटी को 65 करोड़ रुपये के अनुदान के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। वैक्सीन उत्पादन की क्षमता बढ़ाने के लिए 3 सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां भी सहयोग कर रही हैं।

The current production capacity of Covaxin vaccine will be doubled by May-June 2021 and then increased nearly 6-7 fold by July-Aug 2021. It is expected to reach nearly 10 crore doses per month by Sep 2021: Ministry of Science & Technology pic.twitter.com/4IECdBFUK7

Financial support is being provided as a grant from GoI to the tune of appx Rs 65 Cr to Bharat Biotech’s new Bangalore facility. 3 public sectors companies are also being supported to increase the capacity of vaccine production: Ministry of Science & Technology

— ANI (@ANI) May 12, 2021