नुपुर शर्मा के खिलाफ दिल्‍ली की जामा मस्जिद के बाहर विरोध प्रदर्शन, शाही इमाम ने कहा हम प्रदर्शनकारियों के साथ नहीं

भाजपा के निलंबित नेता नुपुर शर्मा और निष्कासित नेता नवीन जिंदल की भड़काऊ टिप्पणी को लेकर दिल्ली की जामा मस्जिद में बड़ी संख्या में लोगों ने आज विरोध प्रदर्शन किया। हालांकि, जामा मस्जिद के शाही इमाम का कहना है कि मस्जिद ने विरोध का कोई आह्वान नहीं किया। जामा मस्जिद, दिल्ली के शाही इमाम ने कहा है कि हम नहीं जानते कि विरोध करने वाले कौन हैं, मुझे लगता है कि वे एआईएमआईएम के हैं या ओवैसी के लोग हैं। हमने स्पष्ट कर दिया कि अगर वे विरोध करना चाहते हैं, तो वे कर सकते हैं, लेकिन हम उनका समर्थन नहीं करेंगे। डीसीपी सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट श्वेता चौहान के अनुसार 10-15 मिनट के अंदर हम स्थिति पर काबू पाने में सफल रहे। सड़क पर धरना देने एवं बिना अनुमति प्रदर्शन करने वालों पर कानूनी कार्रवाई होगी।

दिल्ली पुलिस का कहना है कि निलंबित भाजपा नेता नूपुर शर्मा और भाजपा से निष्कासित नेता नवीन कुमार जिंदल के बयानों के खिलाफ लोगों ने जामा मस्जिद पर विरोध प्रदर्शन किया। हमने वहां से लोगों को हटा दिया है। स्थिति अब नियंत्रण में है। डीसीपी सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट, श्वेता चौहान ने बताया कि जामा मस्जिद में जुमे की नमाज के लिए करीब 1500 लोग जमा हुए थे। प्रार्थना के बाद, लगभग 300 लोग बाहर आए और नूपुर शर्मा और नवीन जिंदल द्वारा भड़काऊ टिप्पणी पर विरोध करना शुरू कर दिया।

#WATCH People in large numbers protest at Delhi's Jama Masjid over inflammatory remarks by suspended BJP leader Nupur Sharma & expelled leader Naveen Jindal, earlier today No call for protest given by Masjid, says Shahi Imam of Jama Masjid. pic.twitter.com/Kysiz4SdxH — ANI (@ANI) June 10, 2022

We don't know who are the ones protesting, I think they belong to AIMIM or are Owaisi's people. We made it clear that if they want to protest, they can, but we will not support them: Shahi Imam, Jama Masjid, Delhi — ANI (@ANI) June 10, 2022

People protested at Jama Masjid against the statements of suspended BJP leader Nupur Sharma and expelled BJP leader Naveen Kumar Jindal. We have removed the people from there. The situation is under control now: Delhi Police — ANI (@ANI) June 10, 2022

#WATCH Huge protest in UP's Saharanpur over inflammatory statements of suspended BJP leader Nupur Sharma and expelled BJP leader Naveen Kumar Jindal pic.twitter.com/H9z9sDvFWx — ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) June 10, 2022

Uttar Pradesh | Security tightened in Kanpur in view of the violence that broke out here on June 3. pic.twitter.com/JGjLAafHbr — ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) June 10, 2022

Delhi | Almost 1,500 people had gathered in Jama Masjid for Friday prayers. After the prayers, nearly 300 people came out and started to protest over inflammatory remarks by Nupur Sharma & Naveen Jindal: DCP Central District, Shweta Chauhan pic.twitter.com/yarUAMImBd — ANI (@ANI) June 10, 2022

Within 10-15 minutes, we managed to bring the situation under control. Protests were done on the street, without any permission so legal action will be taken: DCP Central District, Shweta Chauhan pic.twitter.com/gcusz1o4Kg — ANI (@ANI) June 10, 2022

Posted By: Navodit Saktawat