Amritsar Blast: पंजाब के अमृतसर में गुरुवार को स्वर्ण मंदिर के पास एक और धमाका हुआ। विस्फोट से इलाके में दहशत फैल गई। गोल्डन टेंपल के पास हुआ धमाका गलियारा साइड स्थित श्री गुरु रामदास सराय के पास हुआ। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और जांच शुरू कर दी। श्री हरिमंदिर साहिब के पास हेरिटेज स्ट्रीट में हुए लगातार तीन धमाकों के आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।

धमाके की आवाज सुनते लोग घरों से बाहर निकल आए। पुलिस को सूचना दी गई। इससे पहले दो धमाके अमृतसर के स्वर्ण मंदिर के पास बनी हेरिटेज स्ट्रीट के पास दुकान में चिमनी का वजह से हुए थे। चश्मदीद के मुताबिक पुलिस को धमाके वाले स्थान से एक लेटर भी मिला है।

#WATCH | Amritsar: A loud sound was heard at around 12.15-12.30 am, there's a possibility that it could be another explosion. It's being verified and is yet to be confirmed. Suspects are being rounded up, probe on: Naunihal Singh, Commissioner of Police#Punjab pic.twitter.com/FzK9eAGT2k

— ANI (@ANI) May 10, 2023