पंजाब सरकार ने मंगलवार को लॉकडाउन में कुछ ढील देने का ऐलान किया है। इसके साथ ही बुधवार से रेस्तरां, सिनेमा हॉल और जिम 50 फीसद क्षमता के साथ खुल सकेंगे। आधिकारिक बयान के अनुसार शादियों और अंतिम संस्कार में 50 लोग शामिल हो सकते हैं। इससे पहले 20 लोगों की अनुमति थी। वहीं राजस्थान में भी सरकार ने पाबंदियों में कुछ ढील देने की घोषणा की है। राज्य में कल (16 जून 2021) से शॉपिंग मॉल और रेस्तरां खुल सकेंगे। साथ ही कांग्रेस सरकार ने जिम और स्मारकों को खोलने की अनुमति भी दी है।

पंजाब की नई गाइडलाइन

पंजाब में नई गाइडलाइन 25 जून तक प्रभावी रहेगी। इस दौरान प्रदेश में नाइट कर्फ्यू 8 बजे से सुबह 5 बजे तक और वीकेंड कर्फ्यू शनिवार रात 8 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे कर रहेगा। मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने कोविड समीक्षा बैठक में सभी रेस्तरां, कैफे, फास्ट फूड शॉप, सिनेमा हॉल और जिम को अधिकतम 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खोलने का आदेश दिया। वहीं वातानुकूलित बसें 50 प्रतिशत क्षमता के साथ चलेंगी। बार, पब और शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे।

As #COVID19 positivity declines to 2%, Punjab govt orders relaxations from tomorrow; Restaurants, dhabas, cinemas, gyms etc to open at 50% capacity, subject to all their employees have received at least one dose of vaccination. Bars/clubs/ahatas to stay shut

— ANI (@ANI) June 15, 2021