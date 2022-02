Punjab Election 2022: रविवार को पंजाब के चुनावी मैदान में गृहमंत्री अमित शाह भी उतर गये। उन्हें रविवार को पटियाला और लुधियाना में कई जनसभाओं को संबोधित किया। आपको बता दें कि किसान आंदाेलन के बाद अमित शाह पहली बार पंजाब आए हैं। उन्होंने सुरक्षा के मुद्दे पर चन्नी सरकार को घेरा। उन्होंने पीएम की सुरक्षा में हुए चूक पर राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि पंजाब में सबसे बड़ा मुद्दा सुरक्षा का है क्योंकि पाकिस्तान यहां से सटा हुआ है। इसलिए सत्ता ऐसी हाथों में दीजिए जो पंजाब और देश की सुरक्षा को मज़बूत करे, दुश्मनों को उंगली करने का भी मौका ना दें। उन्होंने कहा कि चन्नी साहब पंजाब में फिर से कांग्रेस की सरकार बनाने का सपना देख रहे हैं। एक मुख्यमंत्री जो भारत के प्रधानमंत्री को सुरक्षित मार्ग नहीं दे सकता, क्या वह पंजाब को सुरक्षा प्रदान कर सकता है? चन्नी जी आपको एक सेकंड भी यहां पर शासन करने का अधिकार नहीं है।

PM Modi has always worked for the development of Sikhs. He gave the permission of FCRA in Golden Temple & removed tax from langar. He brought Guru Granth Sahib from Afghanistan to Amritsar after thousands of years: Union Home Minister Amit Shah in Patiala pic.twitter.com/NT7PBis8zq

— ANI (@ANI) February 13, 2022