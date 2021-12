Punjab Election 2022: कृषि कानूनों के खिलाफ जंग जीतनेवाले किसानों ने अब चुनावी जंग का फैसला किया है। संयुक्त किसान मोर्चा से जुड़े 22 किसान संगठनों ने पंजाब विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। किसान संगठनों ने किसान नेता बलबीर सिंह राजेवाल को अपना नेता चुना है। इन्हीं की अगुवाई में ये संगठन चुनाव लड़ेंगे।किसान संगठनों ने 'संयुक्त समाज मोर्चा' नाम से पार्टी का गठन किया है। इसका कहना है कि हम सिस्टम में बदलाव लाना चाहते हैं और लोगों से समर्थन की अपील करते हैं। मिली जानकारी के मुताबिक नई पार्टी संयुक्त समाज मोर्चा, पंजाब की सभी 117 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इनके आम आदमी पार्टी के संपर्क में होने की भी चर्चा है, लेकिन बलबीर सिंह राजेवाल ने इससे इनकार किया है।

A new 'Samyukta Samaj Morcha' is formed for contesting Punjab Assembly elections. 22 unions have taken this decision. We need to change the system and want to appeal to people to support this morcha: Farmer leader Balbir Singh Rajewal in Chandigarh pic.twitter.com/VK3ctiVKvk

— ANI (@ANI) December 25, 2021