Punjab Congress Politics : पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी (Charanjit Singh Channi) ने आखिरकार नवजोत सिंह सिद्धू के आगे हथियार डाल दिए। मंगलवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए कहा कि पंजाब कैबिनेट ने एडवोकेट जनरल का इस्तीफा मंजूर कर लिया है और जल्द ही नये एडवोकेट जनरल के नाम का ऐलान होगा। माना जा रहा है कि नवजोत सिंह सिद्धू के दबाव में इस्तीफा मंजूर किया गया है। दरअसल सिद्धू पिछले काफी समय से डीजीपी और एडवोकेट जनरल की नियुक्ति को लेकर आपत्ति जता रहे थे। सिद्धू की आपत्ति के बाद डीजीपी और एडवोकेट जनरल, दोनों को बदलने का फैसला लिया गया है।

We have sent names of police officers of over 30 years of service. Out of them, the Centre will send a panel in the coming days. We will select a new Director General of Police (DGP) among the panel: Punjab CM Charanjit Singh Channi in Chandigarh pic.twitter.com/ibvzXr8Irt

— ANI (@ANI) November 9, 2021