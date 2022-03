Punjab Assembly Election Result 2022: पंजाब में आम आदमी पार्टी (AAP) को जबरदस्त समर्थन मिला है और वहां पार्टी सरकार बनाने जा रही है। उससे पहले पार्टी के मुख्यमंत्री उम्मीदवार भगवंत मान ने दिल्ली पहुंचकर मुख्यमंत्री और पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की और पैर छूकर उनके आशीर्वाद लिए। इस मौके पर दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया भी थे। भगवंत मान 16 मार्च को शपथ ग्रहण करेंगे।। उन्होंने अपने शपथ ग्रहण समारोह में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आमंत्रित किया है। उनके दिल्ली दौरे का एक मकसद ये भी था। इसके अलावा वे दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल के साथ 13 मार्च को अमृतसर में रोड शो भी करेंगे।

AAP's Punjab CM candidate Bhagwant Mann to take oath on March 16. He has invited Delhi CM Arvind Kejriwal for the swearing-in ceremony.

He will hold a roadshow in Amritsar on March 13 along with Delhi CM and party's national convener Arvind Kejriwal

(File pic) pic.twitter.com/EmPcEPvq0J

— ANI (@ANI) March 11, 2022