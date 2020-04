पंजाब के CM अमरिंदर सिंह का बड़ा बयान, 85 प्रतिशत भारत हो सकता है संक्रमण का शिकार

देश इस वक्त कोरोना संक्रमण से दो चार हो रहा है। तेजी से बढ़ते जा रहे मामलों के बीच सरकार और आम जनता के पास सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने के अलावा कोई दूसरी विकल्प नजर नहीं आ रहा है। केंद्र सरकार ने संक्रमण फैलने से रोकने के लिए 21 दिन का लॉकडाउन किया है। देश के अन्य राज्यों की तरह पंजाब में भी कोरोना संक्रमण से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। इसी बीच सूबे के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में देश के 85 प्रतिशत लोग कोरोना संक्रमित हो सकते हैं।

कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कही ये बात

पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भारतीय वैज्ञानिकों और मेडिकल प्रैक्टिसनर्स से मिले आंकड़ों के बाद बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि 'जो आंकड़े मुझे भारतीय वैज्ञानिकों और मेडिकल प्रैक्टिसनर्स से मिले हैं उसके मुताबिक 80-85 % भारत कोरोना से संक्रमित हो सकता है। अगर यह आंकड़ें सही हैं तो यह बेहद डराने वाले हैं।'

उन्होंने यह भी कहा कि पंजाब में 27 कोरोना मरीजों की कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, ऐसे में इनमें से ज्यादातर को कम्यूनिटी ट्रांसमिशन कहा जा सकता है।

सीएम अमरिंदर ने यह भी कहा कि हमारे पास बहुत ही वरिष्ठ और बेहतरीन मेडिकल ऑफिसर्स हैं जिन्होंने कहा कि सितंबर के मध्य में कोविड19 पीक पर रहेगा और उस वक्त 58 प्रतिशत जनसंख्या इससे प्रभावित हो सकती है।

