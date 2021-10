Punjab Crisis : पंजाब कांग्रेस का विवाद खत्म होता दिख रहा है। कांग्रेस की पंजाब इकाई के अध्यक्ष पद से इस्तीफे के बाद नवजोत सिंह सिद्धू (Navjot Singh Sidhu) गुरुवार को नयी दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय पहुंचे। यहां उन्होंने कांग्रेस आलाकमान के साथ बड़ी बैठक की, जिसमें पंजाब कांग्रेस के प्रभारी हरीश रावत और संगठन महासचिव केसी वेणुगोपा शामिल थे। करीब दो घंटों की बातचीत के बाद बहर निकले सिद्धू ने कहा कि उन्होंने पंजाब और पंजाब कांग्रेस से जुड़ी अपनी चिंताओं से पार्टी को अवगत कराया। अब पार्टी पंजाब के हित में जो भी फैसला करेगी और मुझे जो आदेश देगी, उसका पालन करुंगा।

I expressed my concerns regarding Punjab &Punjab Congress to party high-command. I've full faith in Congress pres, Priyanka ji & Rahul ji. Whatever decision they'll take, it'll for the betterment of Congress & Punjab. I'll follow their directions: Navjot S Sidhu, Punjab Cong Pres pic.twitter.com/ZZTwxCwQVO

दिल्ली में हुई इस बैठक के बाद कांग्रेस महासचिव और पंजाब प्रभारी हरीश रावत ने कहा कि नवजोत सिंह सिद्धू ने साफ कहा है कि पार्टी अध्यक्ष जो भी फैसला लेंगी, उसका पालन करेंगे। उनके लिए निर्देश तय हैं, उन्हें पंजाब में कांग्रेस अध्यक्ष के रुप में काम करना है और संगठन को मजबूत करना है। इस बारे में कल घोषणा की जाएगी।इससे पहले हरीश रावत ने कहा था कि कुछ चीजों के हल होने में थोड़ा समय लगता है। बातचीत से सभी विवादों का हल निकल जाएगा।

Navjot Sidhu has clearly stated that decision of the Congress President will be acceptable to him. The instructions are clear that Navjot Sidhu should work as Punjab Congress President & set up organisational structure. An announcement will be made tomorrow: Harish Rawat,Congress pic.twitter.com/HQWKiEIOKI

