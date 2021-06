पंजाब के सरकारी कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। सरकार ने छठे वेतन आयोग की सिफारिशों को मंजूर कर दिया है। जो इस साल 1 जुलाई से लागू होगी। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह फैसला लिया गया। इससे 5.50 लाख कर्मचारी और रिटायर्ड कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। प्रदेश पर 8637 करोड़ रुपए का भार आएगा। कैप्टन सरकार इस निर्णय के बाद कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 18 हजार रुपए हो गया है। साथ ही सैलरी और पेंशन में ढ़ाई गुना से ज्यादा बढ़ोतरी हो गई है। मंत्रीमंडल ने म्यूनिसिपल सीमा से बाहर बनाई एकल इमारतों को बिल्डिंग उप नियमों की सख्त पालन के साथ नियमित करने की मंजूरी दी है। एकमुश्त निपटारा नीति के लिए 31 मार्च 2022 तक आवेदन स्वीकृत किए जाएंगे। साथ ही योजनाबंदी के दायरे के तहत लाने व लोगों की सुरक्षा को बढ़ाना होगा। कैबिनेट ने रेगूलाईजेशन फीस के साथ सीएलयू, ईडीसी, एलएफ, पीएफ, एसआइएफ और इमराती जांच फीस को कानूनी दों पर अदा करना का फैसला लिया है। होटलों और ईटिंग ज्वाइंटज समेत कमर्शियल के लिए 35 रुपए, इंडस्ट्रियल के लिए 15 रुपये, सामाजिक चैरिटेबल संस्थाओं को एक रुपए प्रति वर्ग फीट की दर से भुगतान करना होगा।

