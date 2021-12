Golden Temple Incident: पंजाब सरकार ने अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में कथित बेअदबी की कोशिश मामले की जांच के लिए, अमृतसर (Amritsar) के पुलिस उपायुक्त (कानून-व्यवस्था) की अध्यक्षता में एक विशेष जांच दल (SIT) गठित कर दी है। ये टीम दो दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट देगी। जालंधर के आईजी ने बताया कि गुरुद्वारा साहिब में तोड़फोड़ या नुकसान के कोई सबूत नहीं मिले हैं। इस मामले में FIR दर्ज कर ली गई है। पुलिस पर हमले और आरोपी की हत्या की जांच की जा रही है। अगर इससे संबंधित कुछ सबूत मिले, तो संबंधित लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। आपको बता दें कि शनिवार को एक शख्स ने दरबार साहिब में बेअदबी की कोशिश की थी। जिसके बाद लोगों ने पुलिस के बीच-बचाव के बावजूद उसकी पीट-पीटकर हत्या कर दी।

No visible sign of sacrilege at Gurdwara sahib;FIR registered u/s 295A. Info about attack on police,man killed being verified. If it appears to be murder then FIR to be registered accordingly: IG Jalandhar on mob allegedly kills a man over sacrilege attempt at Kapurthala gurdwara pic.twitter.com/EcA2pyxdCq

