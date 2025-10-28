पंजाब सरकार का ‘डिजिटल लाइब्रेरी मिशन’: गांव-गांव शिक्षा की नई सुबह

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की पहल से पंजाब के ग्रामीण इलाकों में शिक्षा और ज्ञान के नए केंद्र स्थापित हुए हैं। “डिजिटल लाइब्रेरी मिशन” के तहत हर विधानसभा क्षेत्र में आधुनिक लाइब्रेरियां बनाई जा रही हैं। 15 अगस्त 2024 को ईसडू (खन्ना) गांव से योजना की शुरुआत हुई। अब तक 275 ग्रामीण लाइब्रेरियां तैयार हैं, जबकि 58 निर्माणाधीन हैं। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में छह-छह लाइब्रेरियां बनाई जा रही हैं, प्रति क्षेत्र 64 लाख रुपये की लागत।

लाइब्रेरियों में वाई-फाई, सोलर पावर, ई-लर्निंग सिस्टम और आरामदायक पढ़ाई का वातावरण है। साहित्य, विज्ञान, इतिहास और प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़ी किताबें उपलब्ध हैं। बरनाला की हरकीरत कौर कहती हैं, “गांव में अब पढ़ाई के लिए शांत और प्रेरक जगह है। यहाँ किताबें और इंटरनेट दोनों मिलते हैं।”