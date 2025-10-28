मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    पंजाब सरकार का ‘डिजिटल लाइब्रेरी मिशन’: गांव-गांव शिक्षा की नई सुबह

    लाइब्रेरियों में वाई-फाई, सोलर पावर, ई-लर्निंग सिस्टम और आरामदायक पढ़ाई का वातावरण है। साहित्य, विज्ञान, इतिहास और प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़ी किताबें उपलब्ध हैं। बरनाला की हरकीरत कौर कहती हैं, “गांव में अब पढ़ाई के लिए शांत और प्रेरक जगह है। यहाँ किताबें और इंटरनेट दोनों मिलते हैं।”

    By Navodit Saktawat
    Edited By: Navodit Saktawat
    Publish Date: Tue, 28 Oct 2025 05:20:38 PM (IST)
    Updated Date: Tue, 28 Oct 2025 05:20:38 PM (IST)
    पंजाब सरकार का ‘डिजिटल लाइब्रेरी मिशन’: गांव-गांव शिक्षा की नई सुबह
    पंजाब सरकार का ‘डिजिटल लाइब्रेरी मिशन’।

    HighLights

    1. डिजिटल सुविधा, प्रतियोगी परीक्षा सामग्री।
    2. वाई-फाई से ग्रामीणों को मिल रही नई राह।
    3. अब तक 275 ग्रामीण लाइब्रेरियां तैयार हैं।

    मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की पहल से पंजाब के ग्रामीण इलाकों में शिक्षा और ज्ञान के नए केंद्र स्थापित हुए हैं। “डिजिटल लाइब्रेरी मिशन” के तहत हर विधानसभा क्षेत्र में आधुनिक लाइब्रेरियां बनाई जा रही हैं।

    15 अगस्त 2024 को ईसडू (खन्ना) गांव से योजना की शुरुआत हुई। अब तक 275 ग्रामीण लाइब्रेरियां तैयार हैं, जबकि 58 निर्माणाधीन हैं। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में छह-छह लाइब्रेरियां बनाई जा रही हैं, प्रति क्षेत्र 64 लाख रुपये की लागत।

    लाइब्रेरियों में वाई-फाई, सोलर पावर, ई-लर्निंग सिस्टम और आरामदायक पढ़ाई का वातावरण है। साहित्य, विज्ञान, इतिहास और प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़ी किताबें उपलब्ध हैं। बरनाला की हरकीरत कौर कहती हैं, “गांव में अब पढ़ाई के लिए शांत और प्रेरक जगह है। यहाँ किताबें और इंटरनेट दोनों मिलते हैं।”


    यह पहल न केवल पढ़ाई के लिए है, बल्कि ग्रामीण पंजाब के सामाजिक पुनर्जागरण और रोजगार में मददगार साबित हो रही है। मुख्यमंत्री मान ने कहा, “इस अभियान का उद्देश्य है, गांवों को नशे से मुक्त करके ज्ञान और रोजगार की दिशा में अग्रसर करना।”

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.