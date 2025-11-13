पंजाब पुलिस को मिली बड़ी सफलता, आतंकी मॉड्यूल का किया पर्दाफाश, ISI के 10 एजेंट गिरफ्तार

डिजिटल डेस्क। पंजाब पुलिस को बड़ी सफलता मिली है, जहां उसने लुधियाना में आईएसआई समर्थित आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने इस मामले में 10 एजेंटों को अरेस्ट किया है। इन एजेंटों को राज्य में अशांति फैलाने के लिए आबादी वाले इलाके में ग्रेनेड हमला करने का काम सौंपा गया था।

जनता में भय फैलाने का दिया गया था निर्देश प्रारंभिक जांच से पता चला है कि आरोपी मलेशिया स्थित तीन गुर्गों के माध्यम से पाकिस्तान स्थित संचालकों के संपर्क में थे, ताकि एक हथगोले को उठाने और उसकी डिलीवरी में समन्वय स्थापित किया जा सके। उन्हें कथित तौर पर घनी आबादी वाले इलाके में ग्रेनेड हमला करके जनता में दहशत और भय पैदा करने का निर्देश दिया गया था।