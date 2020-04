पंजाब के पटियाला में बीते दिनों कोरोना के चलते लगाए गए कर्फ्यू के दौरान निहंगों के एक दल के हमले में पुलिसकर्मी हरजीत सिंह गंभीर घायल हो गए थे। गुरुवार का दिन उन्हीं हरजीत सिंह के लिए बड़ी खुशखबरी लेकर आया है। दरअसल, उनके बेटे अर्शप्रीत सिंह को पंजाब पुलिस में कांस्टेबल बना दिया गया है। सूबे के डीजीपी दिनकर गुप्ता ने खुद पिता को बेटे का नियुक्ति पत्र सौंपा। बता दें कि निहंगों द्वारा किए गए हमले के बाद हरजीत सिंह के एक हाथ की कलाई कटकर अलग हो गई थी। गंभीर घायल होने के बाद उन्हें पीजीआई में ले जाया गया था जहां डॉक्टर्स ने लगभग 8 घंटे तक ऑपरेशन करने के बाद हरजीत सिंह की कलाई को दोबारा उनके हाथ के साथ जोड़ दिया था। विभाग ने हरजीत सिंह को उनकी बहादुरी के लिए सब इंस्पेक्टर पद पर प्रमोट भी किया है।

कर्फ्यू के दौरान हुआ था हमला

पुलिस के मुताबिक निहंगों का दल एक सफेद गाड़ी में पटियाला मंडी में आया था। यहां मंडी बोर्ड के अधिकारियों ने उन्हें गेट पर रोका और कर्फ्यू पास दिखाने को कहा था। इस पर निहंगों ने बैरिकेट्स तोड़ दिए थे और आगे बढ़ गए थे। इस दौरान गुस्साए दल ने पुलिसकर्मियों पर भी हमला कर दिया था।

डीजीपी पंजाब की ओर से किया गया ट्वीट

डीजीपी पंजाब पुलिस नाम से बने ट्विटर अकाउंट से एक ट्वीट किया गया जिसमें कहा गया 'एसआई हरजीत सिंह को उनके बेटे अर्शदीप सिंह का पंजाब पुलिस में कान्स्टेबल के तौर पर नियुक्ति पत्र सौंपते हुए काफी खुशी महसूस हो रही है। मैं विश्वस्त हूं कि वह भी पंजाब के लोगों की सेवा अपने पिता की तरह ही बहादुरी और अनुशासन से करेगा। उसे ढ़ेर सारी शुभकामनाएं'

Felt greatly pleased handing over the appointment letter of SI Harjeet Singh’s son, Arshpreet Singh, as a constable in the Punjab Police.

Am sure he will serve the people of Punjab as bravely & sincerely as his father.

Wish him all the very best! pic.twitter.com/nlE7Vmnn8m

— DGP Punjab Police (@DGPPunjabPolice) April 30, 2020