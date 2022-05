Punjab Murder Case: रविवार को कांग्रेसी नेता और पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की मानसा जिले के जवाहरके गांव में बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। पंजाब सरकार ने मामले को गंभीरता से लेते हुए इसकी जांच के लिए SIT गठित कर दी है और दोषियों को कड़ी सजा दिलवाने का आश्वासन दिया है। रविवार की शाम पंजाब के DGP वी. के. भावरा ने इस मामले पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बताया कि उनके पास पुलिस के चार कमांडो थे, जिनमें से दो कमांडो हटाए गए थे। लेकिन घटना के वक्त ये अपने साथ बाकी दो कमांडो भी लेकर नहीं गए थे। इसके अलावा इनके पास प्राइवेट बुलेट प्रूफ गाड़ी थी, जो वो लेकर नहीं गए। उन्होंने बताया कि इस घटना की ज़िम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग के सदस्य लक्की ने ली है जो अभी कनाडा में है।

After leaving his home when Sidhu Moose Wala was driving his car along with two others in Mansa district, 2 cars came from front & firing took place. He was injured & was taken to hospital where he was brought dead. It seems like an inter-gang rivalry:VK Bhawra, DGP, Punjab pic.twitter.com/HsEPQYHDPo

