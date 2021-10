Punjab CM Meets PM : पंजाब कांग्रेस में मचे सियासी घमासान के बीचआज राज्य के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी दिल्ली पहुंचे। उन्होंने शाम 4 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से शिष्टाचार मुलाकात की। बता दें कि मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने पहली बार प्रधानमंत्री से मुलाकात की। इस दौरान मुख्यमंत्री चन्नी पीएम मोदी के सामने किसानों का आंदोलन, कृषि कानूनों (Farm Laws) को रद्द करने और धान खरीद की तारीख को स्थगित करने से जुड़े फैसले को वापस लेने जैसे मामलों पर चर्चा की। इसके अलावा सीएम ने करतारपुर कॉरिडोर का मुद्दा भी उठाया। पीएम ने सभी मुद्दों पर विचार करने और जरुरी कदम उठाने का आश्वासन दिया।

I asked the PM to resolve the matter of farmers' protest and resume dialogue with the protesting farmers. I demanded that the three laws should be withdrawn: Punjab CM Charanjit Singh Channi after meeting PM Modi in Delhi pic.twitter.com/YhTikqunjX

