खेलों में पंजाब की बड़ी छलांग: नई खेल नीति ने बढ़ाया बजट, बढ़ाए सपने

पंजाब सरकार द्वारा लागू की गई नई खेल नीति ने राज्य के खेल परिदृश्य को पूरी तरह बदल दिया है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में किए गए सुधारों ने खिलाड़ियों के लिए अवसरों, संसाधनों और सम्मान की नई राह खोली है। 2022 से पहले जहां राज्य का खेल बजट मात्र 100 करोड़ रुपये था, वहीं अब इसे बढ़ाकर 1,000 करोड़ रुपये कर दिया गया है—जो पंजाब की खेल भावना को पुनर्जीवित करने का मजबूत संकेत है।

नई नीति खिलाड़ियों को अंतरराष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं, वित्तीय सहायता और सरकारी पद प्रदान करती है। ओलंपिक में भाग लेने वाले राज्य के प्रत्येक खिलाड़ी को तैयारी के लिए 15 लाख रुपये दिए गए। वहीं उत्कृष्ट प्रदर्शन के आधार पर सात खिलाड़ियों को डीएसपी और चार खिलाड़ियों को पीसीएस अधिकारी के पद पर नियुक्त किया गया—इनमें नौ हॉकी खिलाड़ियों के साथ एक क्रिकेटर और एक एथलीट शामिल हैं।