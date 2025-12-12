खेलों में पंजाब की बड़ी छलांग: नई खेल नीति ने बढ़ाया बजट, बढ़ाए सपने

पंजाब सरकार द्वारा लागू की गई नई खेल नीति ने राज्य के खेल परिदृश्य को पूरी तरह बदल दिया है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में किए गए सुधारों ने खिलाड़ियों के लिए अवसरों, संसाधनों और सम्मान की नई राह खोली है। 2022 से पहले जहां राज्य का खेल बजट मात्र 100 करोड़ रुपये था, वहीं अब इसे बढ़ाकर 1,000 करोड़ रुपये कर दिया गया है—जो पंजाब की खेल भावना को पुनर्जीवित करने का मजबूत संकेत है।
नई नीति खिलाड़ियों को अंतरराष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं, वित्तीय सहायता और सरकारी पद प्रदान करती है। ओलंपिक में भाग लेने वाले राज्य के प्रत्येक खिलाड़ी को तैयारी के लिए 15 लाख रुपये दिए गए। वहीं उत्कृष्ट प्रदर्शन के आधार पर सात खिलाड़ियों को डीएसपी और चार खिलाड़ियों को पीसीएस अधिकारी के पद पर नियुक्त किया गया—इनमें नौ हॉकी खिलाड़ियों के साथ एक क्रिकेटर और एक एथलीट शामिल हैं।
“खेलां वतन पंजाब दियां” कार्यक्रम ने खेल भागीदारी को अभूतपूर्व स्तर पर पहुंचा दिया है। पहले जहां केवल 20–25 हजार खिलाड़ी भाग लेते थे, वहीं अब पांच लाख से अधिक युवक-युवतियां इसमें शामिल हो चुके हैं। इससे स्पष्ट है कि पंजाब में खेल संस्कृति तेजी से मजबूत हो रही है।
मुख्यमंत्री मान ने गर्व व्यक्त करते हुए कहा कि वर्तमान में चार राष्ट्रीय टीमों के कप्तान पंजाब से हैं और भारतीय हॉकी टीम में नौ पंजाबी खिलाड़ी शामिल हैं—यह राज्य की खेल परंपरा और प्रतिभा का प्रमाण है।
सरकार ने अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक विजेताओं को स्वर्ण पर 1 करोड़, रजत पर 75 लाख और कांस्य पर 50 लाख रुपये देने की घोषणा की है। ये प्रोत्साहन युवा खिलाड़ियों में आत्मविश्वास जगाने के साथ उन्हें खेल को करियर के रूप में अपनाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं।