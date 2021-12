Corona Update : देश में ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे को देखते हुए राज्य सरकारों ने टीकाकरण को लेकर सख्ती शुरु कर दी है। हरियाणा ने तो 1 जनवरी 2022 से कोरोना वैक्सीन की दूसरा डोज लेना अनिवार्य कर दिया है। हरियाणा सरकार के ताजे आदेश के मुताबिक पूरी तरह वैक्सीनेटेड लोगों को ही सार्वजनिक स्थलों में प्रवेश दिया जाएगा। यानी आपने अगर दोनों टीके नहीं लिए हैं, तो आप ना तो सरकारी बस में सवारी कर सकते हैं, ना मॉल में जा सकते हैं और ना ही किसी सरकारी दफ्तर में प्रवेश कर सकते हैं। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा कि 1 जनवरी के बाद पूर्ण टीकाकरण नहीं होने वालों को सार्वजनिक स्थानों जैसे मैरिज हॉल, होटल, बैंक, मॉल, सरकारी कार्यालय या बस में भी यात्रा की इजाजत नहीं होगी। सरकार ने यह फैसला लोगों को घातक कोरोनावायरस संक्रमण के खिलाफ टीकाकरण के लिए प्रोत्साहित करने के लिए लिया है।

Govt of Haryana makes the second dose of #COVID19 vaccination mandatory from 1st January 2022. The State Govt decides to allow only fully vaccinated people at public places since that day. Only fully vaccinated persons will be allowed to travel from bus stands & railway stations. pic.twitter.com/rJy3Ltt7Hg

