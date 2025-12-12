पंजाब की नई पहल: नशामुक्ति अभियान बना सामाजिक बदलाव की बड़ी मिसाल

मेरी खबरें
    By Navodit Saktawat
    Edited By: Navodit Saktawat
    Publish Date: Fri, 12 Dec 2025 04:32:43 PM (IST)
    Updated Date: Fri, 12 Dec 2025 04:58:54 PM (IST)
    1. अभियान का महत्वपूर्ण पहलू जागरूकता, पुनर्वास है
    2. 4,500 से अधिक गाँव ‘नशामुक्त’ घोषित हो चुके हैं
    3. लंगड़ोया गाँव इस परिवर्तन का एक उदाहरण बना है

    पंजाब में मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में शुरू किया गया नशाविरोधी अभियान ‘युद्ध नशियां विरुद्ध’ अब एक व्यापक सामाजिक आंदोलन का रूप ले चुका है। फरवरी 2025 में औपचारिक रूप से शुरू हुए इस मिशन का उद्देश्य नशे की तस्करी को जड़ से खत्म करना, युवाओं को नशे की लत से बचाना और राज्य को मादक पदार्थों की पकड़ से मुक्त करना है। मुख्यमंत्री मान ने बार–बार यह दोहराया है कि “पंजाब को नशामुक्त बनाना केवल सरकारी लक्ष्य नहीं, बल्कि जनता की सहभागिता से संचालित जन-आंदोलन है।”

    सरकार ने नशा तस्करों पर ज़ीरो टॉलरेंस नीति अपनाई है। पंजाब–पाकिस्तान सीमा के 553 किमी क्षेत्र में एंटी-ड्रोन सिस्टम लगाए गए हैं ताकि सीमा-पार तस्करी पर रोक लगाई जा सके। कई तस्करों की करोड़ों की अवैध संपत्तियाँ ज़ब्त कर ध्वस्त की गईं, जिससे सरकार की कठोर नीति और गंभीरता स्पष्ट होती है।


    08 दिसंबर 2025 तक अभियान के तहत 27,081 एफआईआर दर्ज की गईं और 39,769 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। जब्त किए गए मादक पदार्थों में 1756.381 किलो हेरोइन, 545.058 किलो अफीम, 26,967.949 किलो पॉपपी हस्क और लाखों नशीली गोलियां, इंजेक्शन और लगभग 14.90 करोड़ रुपये की ड्रग मनी शामिल है।

    अभियान का दूसरा महत्वपूर्ण पहलू जागरूकता और पुनर्वास है। राज्य के 4,500 से अधिक गाँव ‘नशामुक्त’ घोषित किए जा चुके हैं। लंगड़ोया गाँव इस परिवर्तन का प्रमुख उदाहरण बना है, जहां सामाजिक सहभागिता और प्रशासनिक प्रयासों ने मिलकर बदलाव की मिसाल बनाई। डी–एडिक्शन केंद्रों को आधुनिक सुविधाओं से लैस किया गया है और स्कूलों में कक्षा 9 से 12 तक नशा-विरोधी पाठ्यक्रम शामिल किया गया है।

    कई परिवार इस अभियान से नई शुरुआत कर रहे हैं। लुधियाना की मनमीत कौर (काल्पनिक नाम) कहती हैं कि “सरकार के प्रयासों ने टूटे परिवारों में फिर से उम्मीद की रोशनी जगाई है।” मुख्यमंत्री के अनुसार, यह सिर्फ नशे के खिलाफ लड़ाई नहीं, बल्कि “पंजाब की आत्मा को बचाने का संघर्ष” है।

