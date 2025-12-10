पंजाब की शिक्षण गुणवत्ता में छलांग: वैश्विक प्रशिक्षण से बदली अध्यापन पद्धति

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब की शिक्षा व्यवस्था एक नए युग में प्रवेश कर रही है। सरकार का लक्ष्य केवल विद्यार्थियों की सीख को बेहतर बनाना नहीं, बल्कि उन शिक्षकों को वैश्विक स्तर पर प्रशिक्षित करना है, जो ज्ञान की नींव तैयार करते हैं। स्वयं एक शिक्षक परिवार से आने वाले मान का कहना है कि “शिक्षक समाज की दिशा तय करते हैं,” और इसी सोच ने इस परिवर्तन की शुरुआत की।
अब तक राज्य के 234 प्रिंसिपल और शिक्षा अधिकारियों ने सिंगापुर में नेतृत्व और प्रबंधन पर उन्नत प्रशिक्षण प्राप्त किया है। 152 प्रमुख शिक्षकों को आईआईएम अहमदाबाद में उच्च स्तरीय कोचिंग दी गई है। साथ ही 144 प्राथमिक शिक्षकों ने फिनलैंड की तुर्कू यूनिवर्सिटी से आधुनिक शिक्षण तकनीकों पर विशेष प्रशिक्षण पूरा कर लिया है। सरकार अगले चरण में और शिक्षकों को विदेश भेजने की तैयारी में है।
शिक्षकों को गैर-शैक्षणिक कार्यों से राहत देने के लिए सरकार ने 1,920 कैंपस मैनेजर नियुक्त किए हैं, जिससे स्कूल प्रशासन सुचारू चलता है और शिक्षक शिक्षण पर अपना पूरा समय दे पाते हैं। इससे स्कूलों की कार्यक्षमता और शिक्षा की गुणवत्ता दोनों में व्यापक सुधार हुआ है।
पंजाब आज शिक्षा सुधार के साथ-साथ शिक्षा नेतृत्व का भी मॉडल बन चुका है। वैश्विक स्तर से प्रशिक्षित शिक्षकों के कारण कक्षाओं में नवाचार, ऊर्जा और उच्च गुणवत्ता की एक नई लहर दिखाई देती है। यह परिवर्तन आने वाली पीढ़ी को एक सशक्त और आधुनिक भविष्य के लिए तैयार कर रहा है।