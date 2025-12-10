पंजाब की शिक्षण गुणवत्ता में छलांग: वैश्विक प्रशिक्षण से बदली अध्यापन पद्धति

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब की शिक्षा व्यवस्था एक नए युग में प्रवेश कर रही है। सरकार का लक्ष्य केवल विद्यार्थियों की सीख को बेहतर बनाना नहीं, बल्कि उन शिक्षकों को वैश्विक स्तर पर प्रशिक्षित करना है, जो ज्ञान की नींव तैयार करते हैं। स्वयं एक शिक्षक परिवार से आने वाले मान का कहना है कि “शिक्षक समाज की दिशा तय करते हैं,” और इसी सोच ने इस परिवर्तन की शुरुआत की।

अब तक राज्य के 234 प्रिंसिपल और शिक्षा अधिकारियों ने सिंगापुर में नेतृत्व और प्रबंधन पर उन्नत प्रशिक्षण प्राप्त किया है। 152 प्रमुख शिक्षकों को आईआईएम अहमदाबाद में उच्च स्तरीय कोचिंग दी गई है। साथ ही 144 प्राथमिक शिक्षकों ने फिनलैंड की तुर्कू यूनिवर्सिटी से आधुनिक शिक्षण तकनीकों पर विशेष प्रशिक्षण पूरा कर लिया है। सरकार अगले चरण में और शिक्षकों को विदेश भेजने की तैयारी में है।