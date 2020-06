ओडिशा के पुरी में सुप्रीम कोर्ट की सशर्त अनुमति के बाद मंगलवार को भगवान जगन्नाथ की रथयात्रा निकाली गई। इसके पूर्व रथयात्रा में शामिल होने वाले सभी सेवादारों का कोरोना टेस्ट किया गया था, इसमें एक सेवादार में कोरोना संक्रमण होने की पुष्टि हुई है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सेवादार के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद उसे रथयात्रा से संबंधित किसी भी अनुष्ठान में भाग लेने की अनुमति नहीं दी गई। इसके पूर्व सुप्रीम कोर्ट ने रथयात्रा निकालने की सशर्त अनुमति प्रदान की थी। इसके बाद सोमवार रात को सबी 1143 सेवादारों के नमूने जांच के लिए लिए गए थे। इसमें से एक को छोड़कर अन्य किसी में भी कोरोना संक्रमण की पुष्टि नहीं हुई है।

Covid 19 Tests of 1143 Servitors were undertaken on 22.6.2020 as per hnbl Supreme Court instructions .Except one all are found negative.Confirm case has been shifted to Covid Hospital before Rath Yatra rituals , Contact tracing is being done and Area has been contained.

— PuriOfficial (@Puri_Official) June 23, 2020