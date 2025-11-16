मेरी खबरें
    भारत आने की पुतिन की तारीख तय, मॉस्को पहुंचे जयशंकर; रक्षा–ऊर्जा पर बड़े समझौते संभव

    विदेश मंत्री एस. जयशंकर सोमवार को मॉस्को रवाना हो रहे हैं। आधिकारिक रूप से उनकी यात्रा एससीओ (शंघाई सहयोग संगठन) की बैठक के लिए है, लेकिन यह दौरा रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की आगामी भारत यात्रा की तैयारियों से भी जोड़ा जा रहा है।

    भारत आने की पुतिन की तारीख तय, मॉस्को पहुंचे जयशंकर; रक्षा–ऊर्जा पर बड़े समझौते संभव
    भारत आने की पुतिन की तारीख तय

    डिजिटल डेस्क। विदेश मंत्री एस. जयशंकर सोमवार को मॉस्को रवाना हो रहे हैं। आधिकारिक रूप से उनकी यात्रा एससीओ (शंघाई सहयोग संगठन) की बैठक के लिए है, लेकिन यह दौरा रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की आगामी भारत यात्रा की तैयारियों से भी जोड़ा जा रहा है।

    राष्ट्रपति पुतिन 5 दिसंबर को भारत पहुंचेंगे और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के साथ 23वीं भारत–रूस वार्षिक शिखर बैठक की संयुक्त अध्यक्षता करेंगे। यह दिसंबर 2021 के बाद उनकी पहली भारत यात्रा होगी, जो रूस- यूक्रेन संघर्ष की पृष्ठभूमि में बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है।


    दुनियाभर की निगाहें इस दौरे पर हैं। मोदी और पुतिन की बैठक में दोनों देशों के व्यापक संबंधों की समीक्षा के अलावा द्विपक्षीय व्यापार और रणनीतिक सहयोग को बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। मॉस्को में प्रवास के दौरान जयशंकर भी इसी एजेंडे पर रूसी नेतृत्व से बातचीत करेंगे।

    रक्षा, ऊर्जा और व्यापार पर बड़े फैसलों की संभावना

    सूत्रों के अनुसार, जयशंकर का यह दौरा मुख्य रूप से पुतिन के भारत आगमन की तैयारियों को अंतिम रूप देने पर केंद्रित है। शिखर सम्मेलन में रक्षा, ऊर्जा और व्यापार से जुड़ी कई अहम घोषणाओं की उम्मीद है। रूस की ओर से भी संकेत मिले हैं कि वे इस यात्रा को लेकर पूरी तरह तैयार हैं।

    बैठक में एसयू-57 लड़ाकू विमानों की सप्लाई, जिसमें लगभग 70 प्रतिशत तकनीकी हस्तांतरण शामिल हो सकता है, तथा एस-400 मिसाइल सिस्टम की पांच अतिरिक्त यूनिट की खरीद जैसे मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। रूस ने इन दोनों प्रस्तावों पर सकारात्मक रुख दिखाया है।

    इसके साथ ही एस-500 प्रणाली के संयुक्त उत्पादन, परमाणु ऊर्जा सहयोग, आर्कटिक में निवेश और व्लादिवोस्तोक–चेन्नई (ईस्टर्न मैरीटाइम कॉरिडोर) जैसी कनेक्टिविटी परियोजनाओं पर बात आगे बढ़ने की उम्मीद है।

    अंतरराष्ट्रीय मंचों पर सहयोग पर भी वार्ता

    रूसी विदेश मंत्रालय की ओर से बताया गया है कि जयशंकर और रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव की वार्ता में एससीओ, ब्रिक्स, संयुक्त राष्ट्र सुधार और जी-20 जैसे वैश्विक मंचों पर सहयोग भी चर्चा का महत्वपूर्ण हिस्सा रहेगा।

    जयशंकर रूस में दो नए भारतीय वाणिज्य दूतावासों का उद्घाटन भी करेंगे, जो इस बात का संकेत है कि भारत दीर्घकालिक रणनीति के तहत रूस के साथ रिश्तों को और मजबूत करने में जुटा हुआ है।

    रूसी तेल का भारत बड़ा खरीदार

    द्विपक्षीय कारोबार पिछले कुछ वर्षों में तेजी से बढ़ा है, हालांकि यह मुख्य रूप से तेल-आधारित है। वित्त वर्ष 2024–25 में दोनों देशों के बीच व्यापार 68.7 अरब डॉलर तक पहुंच गया, जबकि 2021–22 में यह केवल 13 अरब डॉलर था।

    रूस से भारत ने 2025 की पहली छमाही में प्रतिदिन 1.6 मिलियन बैरल कच्चा तेल खरीदा, जिससे भारत वैश्विक स्तर पर रूसी तेल का दूसरा सबसे बड़ा आयातक बन गया।

    59 अरब डॉलर का व्यापार घाटा, विविधता की जरूरत

    भारत और रूस के बीच भारी व्यापार असंतुलन है। 90 प्रतिशत आयात ईंधन से जुड़ा होने के कारण भारत का व्यापार घाटा 59 अरब डॉलर तक पहुंच गया है। इसी को संतुलित करने और तेल पर निर्भरता कम करने के लिए दोनों देश नई रणनीतियां बना रहे हैं।

    पिछले वर्ष भारत और रूस ने 2030 तक 100 अरब डॉलर व्यापार का लक्ष्य तय किया था। भारत को रूस में दवा उद्योग, उपभोक्ता सामान और इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में बड़े अवसर दिखाई दे रहे हैं।

