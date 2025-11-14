बाहरी मुस्लिमों को स्थायी निवासी बनाने वाला रैकेट का पर्दाफाश, कई अधिकारियों के नाम भी जुड़े

डिजिटल डेस्क। उत्तराखंड में एक संगठित रैकेट का खुलासा हुआ है, जो अन्य राज्यों से आए मुस्लिम व्यक्तियों को गलत तरीके से उत्तराखंड का स्थायी निवासी बनवा रहा था। गिरोह एक ही नाम वाले स्थानीय निवासियों के दस्तावेजों का दुरुपयोग करके बाहरियों को राज्य का नागरिक दिखा रहा था। जनसुनवाई के दौरान मिली शिकायत के बाद कुमाऊं मंडल के आयुक्त दीपक रावत ने बनभूलपुरा में मौके पर जांच की। जांच में सामने आया कि उत्तर प्रदेश के बरेली जिले के रहने वाले रईस और जलीस का स्थायी निवास प्रमाण पत्र उत्तराखंड में जारी कर दिया गया था।
जांच में क्या पता चला
जांच में यह भी उजागर हुआ कि बनभूलपुरा में पहले से ही रईस और जलीस नाम के स्थानीय लोग रहते हैं, जिनके डॉक्यूमेंट्स का उपयोग कर यह फर्जीवाड़ा किया गया। आशंका है कि इस तरह के कई और मामले भी चल रहे हैं, जिसके चलते आयुक्त ने व्यापक जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिया है कि अपने-अपने जिलों में ऐसी गतिविधियों की जांच कर कड़ी कार्रवाई करें। आयुक्त के अनुसार, इस प्रकार की संदिग्ध गतिविधियां प्रदेश की जनसांख्यिकीय संरचना को प्रभावित करने का प्रयास हैं।
शनिवार को जनसुनवाई के दौरान बनभूलपुरा निवासी रईस ने बताया था कि उसके दस्तावेजों का गलत उपयोग कर बरेली के एक व्यक्ति को स्थायी निवासी प्रमाण पत्र जारी कर दिया गया। इसी शिकायत पर आयुक्त ने तुरंत कार्रवाई शुरू की। गुरुवार को वह प्रशासनिक और पुलिस टीम के साथ जांच के लिए बनभूलपुरा पहुंचे।
यहाँ पता चला कि तहसील के अरायजनवीस फैजान मिकरानी ने हाल ही में बरेली से आए रईस और जलीस के लिए स्थायी निवास प्रमाण पत्र बना दिया था। उसके घर से कई आधार कार्ड, बिजली बिल और अन्य दस्तावेज बरामद हुए। जिस कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) से यह प्रमाण पत्र बनाया गया था, वह मौके पर बंद मिला।
जांच में यह भी पाया गया कि इन फर्जी प्रमाणपत्रों को संबंधित क्षेत्र के पटवारियों ने भी ऑनलाइन सत्यापित किया था। इस पर आयुक्त ने एसडीएम को गहन जांच के निर्देश दिए और अरायजनवीस के लाइसेंस की जांच के आदेश भी दिए हैं। बिना लाइसेंस दस्तावेज लेखन का काम करने वालों पर भी कार्रवाई की तैयारी है।
कैसे बनाए जाते थे फर्जी प्रमाण पत्र?
जांच में सामने आया कि अरायजनवीस फैजान ने बनभूलपुरा निवासी रईस के मोबाइल नंबर पर ओटीपी मंगवाया। इसी ओटीपी से एक फर्जी ईमेल आईडी बनाई गई और उसी के जरिए बरेली के रईस का स्थायी निवास प्रमाण पत्र जारी कर दिया गया। इसी तरीके से कई बाहरी लोगों के दस्तावेज तैयार किए जा रहे थे।
एक अन्य मामले में देवेंद्र पांडे नाम का व्यक्ति आय प्रमाण पत्र बनवाने आया था, लेकिन अरायजनवीस ने उसके मोबाइल नंबर से नया ईमेल आईडी बना लिया।
सरकारी विभागों की संलिप्तता भी सामने आई
इस रैकेट में ऊर्जा निगम के कुछ कर्मचारियों की भूमिका भी संदिग्ध पाई गई है। फैजान बिजली विभाग के एक कर्मचारी से लगातार संपर्क में था और वहीं से बिजली के बिल मंगवाए जाते थे। इन बिलों की मदद से मिलते-जुलते नामों वाले बाहरी लोगों के स्थायी निवास प्रमाण पत्र बनाए जा रहे थे। फैजान के पास बहुत सारे बिजली बिल बरामद किए गए हैं।
इसे भी पढ़ें- Anta Upchunav Result Live: अंता उपचुनाव में भाया और नरेश मीणा के बीच कड़ी टक्कर, BJP तीसरे नंबर पर खिसकी