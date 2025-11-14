बाहरी मुस्लिमों को स्थायी निवासी बनाने वाला रैकेट का पर्दाफाश, कई अधिकारियों के नाम भी जुड़े

डिजिटल डेस्क। उत्तराखंड में एक संगठित रैकेट का खुलासा हुआ है, जो अन्य राज्यों से आए मुस्लिम व्यक्तियों को गलत तरीके से उत्तराखंड का स्थायी निवासी बनवा रहा था। गिरोह एक ही नाम वाले स्थानीय निवासियों के दस्तावेजों का दुरुपयोग करके बाहरियों को राज्य का नागरिक दिखा रहा था। जनसुनवाई के दौरान मिली शिकायत के बाद कुमाऊं मंडल के आयुक्त दीपक रावत ने बनभूलपुरा में मौके पर जांच की। जांच में सामने आया कि उत्तर प्रदेश के बरेली जिले के रहने वाले रईस और जलीस का स्थायी निवास प्रमाण पत्र उत्तराखंड में जारी कर दिया गया था।

जांच में क्या पता चला जांच में यह भी उजागर हुआ कि बनभूलपुरा में पहले से ही रईस और जलीस नाम के स्थानीय लोग रहते हैं, जिनके डॉक्यूमेंट्स का उपयोग कर यह फर्जीवाड़ा किया गया। आशंका है कि इस तरह के कई और मामले भी चल रहे हैं, जिसके चलते आयुक्त ने व्यापक जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिया है कि अपने-अपने जिलों में ऐसी गतिविधियों की जांच कर कड़ी कार्रवाई करें। आयुक्त के अनुसार, इस प्रकार की संदिग्ध गतिविधियां प्रदेश की जनसांख्यिकीय संरचना को प्रभावित करने का प्रयास हैं।

शनिवार को जनसुनवाई के दौरान बनभूलपुरा निवासी रईस ने बताया था कि उसके दस्तावेजों का गलत उपयोग कर बरेली के एक व्यक्ति को स्थायी निवासी प्रमाण पत्र जारी कर दिया गया। इसी शिकायत पर आयुक्त ने तुरंत कार्रवाई शुरू की। गुरुवार को वह प्रशासनिक और पुलिस टीम के साथ जांच के लिए बनभूलपुरा पहुंचे। यहाँ पता चला कि तहसील के अरायजनवीस फैजान मिकरानी ने हाल ही में बरेली से आए रईस और जलीस के लिए स्थायी निवास प्रमाण पत्र बना दिया था। उसके घर से कई आधार कार्ड, बिजली बिल और अन्य दस्तावेज बरामद हुए। जिस कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) से यह प्रमाण पत्र बनाया गया था, वह मौके पर बंद मिला।