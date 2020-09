Rafale Induction Ceremony: फ्रांस से आए लड़ाकू विमान Rafale आज औपचारिक रूप से भारतीय वायुसेना का हिस्सा बन जाएंगे। इसके लिए अंबाला एयरबेस पर आयोजित कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिह, फ्रांस की रक्षा मंत्री फ्लोरेंस पार्ली, चीफ ऑफ डिफेंस स्टॉफ जनरल बिपिन रावत, वायुसेना प्रमुख आरकेएस भदौरिया भी मौजूद रहेंगे।

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस संबंध में एक ट्वीट कर बताया कि फ्रांस से आए राफेल विमान गुरुवार को अंबाला में वायुसेना की 17वीं स्क्वाड्रन गोल्डेन एरोज का औपचारिक रूप से हिस्सा बनेंगे।

कार्यक्रम में रक्षा सचिव डॉ. अजय कुमार, डॉ. जी सतीश रेड्डी समेत फ्रांस के राजदूत इमैनुअल लीनेन, एयर जनरल एरिक ऑटेलेट, दासो एविएशन के चेयरमैन व चीफ एग्जीक्यूटिव एरिक ट्रैपियर, एरिक बेरेंजर सीईओ एमबीडीए भी मौजूद रहेंगे। हरियाणा के राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य, केंद्रीय मंत्री रतनलाल कटारिया, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के भी समारोह में शामिल होने की संभावना है।

कार्यक्रम स्थल पर सर्वधर्म पूजा का आयोजन होगा। कार्यक्रम के दौरान राफेल और तेजस विमान एयर शो में हिस्सा लेंगे। इसमें सारंग एक्रोबेटिक टीम भी शामिल होगी। राफेल एयरक्राफ्ट गोल्डन एयरो 17 स्कवाड्रन का हिस्सा बनेंगे।

At 10.00 AM tomorrow, #Rafale aircraft will be formally inducted into @IAF_MCC at the Air Force Station in Ambala. The aircraft will be part of 17 Squadron, the “Golden Arrows”. The Rafale jets are India's first major acquisition of fighter planes in more than two decades.

