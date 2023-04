Rahul Gandhi Case: मोदी सरनेम मानहानि केस में राहुल गांधी अपनी संसद सदस्यता गंवा चुके हैं। यह मामला अब ऊपरी अदालत में है। ताजा खबर तमिलनाडु से आ रही है। यहां एक कांग्रेस नेता ने अपने विवादित बयान में राहुल गांधी के खिलाफ फैसला देने वाले जज को धमकी दी। इसके बाद भाजपा भड़क गई है। वहीं आरोपी नेता के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। जानिए पूरा मामला

कांग्रेस की अनुसूचित जाति, जनजाति मोर्चा ने तमिलनाडु के डिडीगुल में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की अयोग्यता के खिलाफ विरोध- प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में पार्टी के जिला प्रमुख मणिकंदन ने कहा कि 23 मार्च को सूरत कोर्ट के न्यायाधीश ने हमारे नेता राहुल गांधी को दो साल की जेल की सजा सुनाई। उन्होंने कहा कि सुनिए जस्टिस एच वर्मा, जब कांग्रेस सत्ता में आएगी तो हम आपकी जीभ काट देंगे।

मणिकंदन के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है और डिडीगुल पुलिस मामले की जांच कर रही है। पिछले महीने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को मोदी सरनेम पर टिप्पणी के लिए दोषी ठहराया गया था। उन्हें दो साल जेल की सजा सुनाई गई थी। उनकी सजा के बाद राहुल गांधी को संसद सदस्य के रूप में अयोग्य घोषित कर दिया गया है।

भाजपा एक बार फिर कांग्रेस और राहुल गांधी पर हमलावर हो गई है। पार्टी की आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने कहा, क्या न्यायालय स्वत: संज्ञान लेगा और राहुल गांधी को उनकी पार्टी के लोगों द्वारा न्यायपालिका को धमकी देने के लिए जवाबदेह ठहराएगा?

TN Congress leader says that once the party came to power, they would "cut off the tongue" of the judge who gave the verdict against Rahul Gandhi.

Will the Courts take suo motto cognisance and hold Rahul Gandhi accountable for his party men threatening the judiciary? pic.twitter.com/7SbkNUaIh4

— Amit Malviya (@amitmalviya) April 8, 2023