नई दिल्ली। Rahul Gandhi Flying Kiss: केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने आज (बुधवार) कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा, मुझे किसी बात पर आपत्ति है। जिसे मुझसे पहले बोलने का मौका दिया गया। उसने जाने से पहले अभद्रता की। यह केवल एक महिला द्वेषी व्यक्ति है जो महिला सदस्यों को बैठाने वाली संसद को फ्लाइंग किस दे सकता है। देश की संसद में ऐसा अमर्यादित आचरण पहले कभी नहीं देखा गया।

भाजपा सांसद पूनम महाजन ने कहा कि राहुल गांधी ने सदन में जो हरकत की है, वह असंसदीय है। हम इसका कड़ा विरोध करते हैं। इसकी शिकायत लोकसभा स्पीकर से की जाएगी। महिला सांसदों के एक दल ने शिकायत लोकसभा स्पीकर से कर दी है।

स्मृति ईरानी ने कहा कि मणिपुर हमारे देश का अभिन्न अंग है। न कभी खंडित था, न है और न कभी होगा। भारत मां की हत्या की बात करने वाले कभी मेज नहीं थपथपाते। कांग्रेसियों ने बैठकर मां की हत्या के लिए मेज थपथपाई है।

#WATCH | Union Minister and BJP MP Smriti Irani says, "I object to something. The one who was given the chance to speak before me displayed indecency before leaving. It is only a misogynistic man who can give a flying kiss to a Parliament which seats female members of Parliament.… pic.twitter.com/xjEePHKPKN

— ANI (@ANI) August 9, 2023